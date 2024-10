A Fazenda: Peões pedem expulsão de Zé e debocham de desistência de Fernanda

Sacha Bali, Yuri Bonotto, Gui Vieira e Luana Targinno se reuniram no quarto após a desistência de Fernanda Campos e Zaac de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os peões foram culpados pela desistência de Fernanda e Zaac. Zé Love e Vanessa Carvalho gritaram com eles.

Yuri: "Só tá faltando a expulsão desse cara...".

Sacha: "Quer culpar a gente por isso [desistência]...".

Yuri: "Querem! O Zaac quase agrediu o cara, ficou ameaçando o cara não sei quantas vezes. Saiu porque não ia se segurar e ia bater no Gui, né?".

Sacha: "E a outra saiu porque ganha R$ 2 milhões por mês".

Yuri: "Ela ganha R$ 2 milhões e 'não quer passar por isso'. Mas ela passou pelo quê? É porque ela foi desmascarada pelo programa, viu que foi uma vergonha que ela fez e quis sair. Ninguém é coitadinho aqui, não!".

Sacha: "Exato. Agora todos os xingamentos que o Zé fez para ela [Luana] agora e as meninas lá, abraçando ele...".

Yuri: "É! Gritou com ela, e agora? O que ele é? 'Ele está estressado', é isso?".

