A Fazenda: Flor e Albert repercutem treta e citam interferência da produção

Albert Bressan e Flor Fernandez comentaram sobre a treta generalizada de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os peões opinaram sobre a discussão, que chegou a deixar as câmeras fora do ar por mais de uma hora. Segundo Flor, a produção teria interferido no conflito.

Flor: "Você acha que eles iriam vir aqui falar que não teve [agressão], sendo que teve? Eles vão mostrar pro público toda a cena! Eles vão mostrar frame a frame, e aí...".

Albert: "Mas que o negócio tá perigoso, tá perigoso. Vai acontecer alguma coisa aqui".

Flor: "Tá perigoso! Mas quem estava mais no limite era o Zé, que tá mais controlado agora. O Zaac nem quer mais. Fernanda ganha R$ 2 milhões por mês e nem tem que estar aqui. Se ela sabe do que acredita [que Sacha a teria empurrado], ela tem que sair mesmo e fazer o que tem que fazer".

Albert: "Como eu vim preparado para isso, eu me posiciono, mas não me meto. Até na hora de separar eu esperei para não sair na foto. Quando vi que Zé estava livre, eu fui por trás dele para resgatar ele. Não para defender ele, mas porque eu queria que nada acontecesse. Vi que ele começou a sair de si, e já vi isso, e afastei. Eu fiquei bravo com o cara porque, na hora que a gente tava acalmando ele, ele instigou de novo!".

Flor: "Eu falei que conheço o coração dele e que ele está com saudades do filho. Eu não compro briga de ninguém, mas conheço o Zé e conheço o coração dele".

Albert: "Eles tão errados de bater nessa tecla".

Flor: "Sim, mas acho que não vão bater mais porque já falaram do filho. Do filho, não do outro nome [o apelido 'Zé Lúcifer']".

Albert: "Não sei... A partir que há impunidade nisso, eles podem tudo".

Flor: "Mas eu acho que falaram pra não falar mais sobre família. Tenho quase certeza".

