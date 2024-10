'Piriquita na cara', 'demônio no ouvido': as 8 melhores brigas de A Fazenda

A Fazenda (Record) completou um mês e os peões já protagonizaram discussões memoráveis na história do programa. Confira as principais discussões do reality rural.

Suelen x Zé Love

No segundo dia de confinamento, Love e Suelen protagonizaram a primeira discussão da 16ª temporada. Após aprenderem as tarefas dos tratos dos animais, os peões se desentenderam sobre a distribuição das tarefas. Zé argumentou que como o trato da vaca e do touro são os mais pesados, deveriam ser destinados para homens, devido à necessidade de força física.

A ex de Vitão discordou dizendo que não via diferença entre os gêneros. O ex-jogador acusou a peoa de levantar pautas e estar militando. Suelen rebateu: "Não sabe nem o que é pauta de feminismo e machismo".

Babi Muniz e Larissa Tomásia discutiram e trocaram ofensas Imagem: Reprodução/Playplus

Babi e Fernanda x Larissa

Ainda na primeira semana do programa, as peoas brigaram devido à higiene do banheiro. Depois que encontraram papéis sujos e absorventes usados espalhados no banheiro. Vanessa, Babi e Fernanda foram apontadas como as responsáveis pela falta de higiene.

A ex-Panicat e a criadora de conteúdo adulto se revoltaram com o ocorrido e bateram boca com Larissa. "Eu vou esfregar a piriquita na sua cara", alfinetou as peoas para provarem que não estavam no período menstrual. O comentário foi ouvido pela ex-BBB 22, que tirou satisfação e deu início a uma gritaria.

Larissa as acusava de não fazer as tarefas da casa enquanto a dupla pedia para ela vir enfrentá-las de perto. "Desce aqui, minha filha", disparou Fernanda.

Suelen e Flora x Flor

Tudo começou quando Flor fez comentários polêmicos durante a Prova de Fogo. Ela disse que tinha uma "estilista preta", por isso não era racista e que "carregou" Flora durante a disputa. A filha de Arlindo Cruz não gostou do que foi dito e apontou gordofobia e racismo, o que gerou uma discussão intensa.

Flor disse que não foi racista e que estavam exagerando. "Tá, eu sou racista, joga essa para mim que vocês querem me ferrar, eu sei que vocês querem. Eu jamais falaria de gordofobia, eu tive obesidade mórbida, eu sofri preconceito", rebateu a apresentadora.

Diferentes peões se envolveram para tentar explicar o que havia acontecido, assim como Suelen. Ela lembra que Flor havia dito que sua irmã, que tem ascendência indígena, estava "caída e acabada".

Flor rebateu o comentário: "Tem demônio no teu ouvido. Ô burrinha. Xô Satanás", o que fez a confusão aumentar mais ainda de tom. "Quem tem cabeça raspada é para Jesus? A para", disparou a apresentadora sobre a religião da ex de Vitão.

Sacha x Gizelly

A eliminação de Larissa causou rebuliço na casa. Com as plaquinhas negativas e a expressão de choro da ex-peoa no Programa do Faro (Record), os peões se viraram contra Sacha. Gizelly entrou num bate-boca com o ator: "Sei que você vai sair na quinta-feira humilhado por esse Brasil". "Você é tão egocêntrico que você achou que, pagando de 'acamado', ia colar. Não colou. Eu vou fazer justiça por Larissa até o último dia. E você é meu inimigo aqui até o último dia", disparou a ex-BBB 20.

Zaac, Zé Love e Gilsão x Yuri, Gui e Sacha

Na noite de eliminação de Suelen, os peões protagonizaram uma discussão que quase acabou em agressão. Zaac cobrou Sacha ter dito para Galisteu que ele era manipulado por Zé Love. A briga escalou com a entrada de Gui e Yuri, apoiando o ator, e Zé Love e Gilsão do lado do cantor.

Gui e Zaac se aproximaram aos gritos, enquanto Love tentava segurar o aliado. A produção precisou intervir pedindo que os peões se afastassem para não acabar em violência.

Sidney e Zé Love x Sacha

Uma crítica feita por Sacha durante a dinâmica de apontamentos do Programa do Faro não foi bem recebida pelos rivais, Sidney e Zé Love. No ao vivo, o ator disse que o ex-jogador tinha "capacidade cognitiva baixa" e que o ex-global estava tendo "alucinações e que precisava de um psiquiatra".

Alguns dias depois, em um embate entre Gizelly e Sacha, o trio entrou no bate-boca e cobrou os comentários feitos. "Então você é médico? Por que você tá falando isso? Você não tem autoridade para constatar isso", disse Sidney. As falas pioraram e Love o acusou de chamar de "doente mental".

Sacha negou as acusações e disse que só quis dizer que eles eram "burros". A discussão escalou e Sidney passou a perseguir o rival enquanto andava pela casa: "Volta para discutir, Dr. Sacha! Covarde!".

Fernando x Luana

Depois que algumas latas de leite condensado desapareceram da dispensa, Albert cobrou os peões por esconderem alimentos. Apontaram que Luana teria guardado duas latas para fazer sobremesa. Ao devolver para os colegas de confinamento, Fernando descobriu que as latas estavam escondidos há semanas, o que gerou uma discussão generalizada.

A peoa o acusou de esconder leite condensado e recebeu uma invertida do chef, que disse que só guarda, pois a empresária começou a fazer isso. Os dois começaram a debater sobre sobremesas que não conseguiram comer e a trocar acusações. Luana se estressou e tacou uma cadeira no chão. "Joga a cadeira em mim. Vai cuspir em mim, lhama? Vai jogar cadeira nos outros, agressiva?", respondeu Fernando.

