A Fazenda: Briga entre Zé e Sacha força Record a cortar imagens de peões

A Record fixou as câmeras do reality show "A Fazenda" em áreas sem peões após uma briga entre Sacha e Zé Love, neste domingo (27). Após 40 minutos, as câmeras mostraram um pouco da cozinha da sede.

Splash entrou em contato com a Record, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta.

O que aconteceu

Desde a noite do último sábado (25), a sede está envolvida em uma briga generalizada. O centro da treta está em Zé Love e Sacha, com diversos participantes de ambos os grupos entrando no meio.

Mais cedo no domingo, Zé Love e Sacha começaram a brigar —e o ex-atleta ameaçou o ator. Segundo Zé, Sacha estava falando de seu filho, e por isso ameaçou "arrebentar a cara" dele.

"Fala do meu filho que eu arrebento a sua cara aqui agora! Eu quero que se dane o prêmio!", falou Zé.

Sacha falou que Zé Love é "um péssimo exemplo" para o filho dele. No momento em que a briga estava piorando, as câmeras foram cortadas e focadas somente na piscina e na área externa.

No Playplus, PPV do reality, as câmeras ficaram pelo menos 40 minutos sem sinal. Devido à briga intensa, a Record foi forçada a colocar as câmeras só em locais em que não havia peões.

"Como eles cortam o sinal bem na hora da treta?". Nas redes sociais, diversos internautas mostraram indignação em relação à decisão da emissora de cortar as câmeras.

o ppv da fazenda é um absurdo serio kk na epoca que era de graça ficar cortando a câmera era ok mas a pessoa pagando vei -- lorena (@blowingshittup) October 27, 2024

A treta rolando no quarto e todas as câmeras na piscina, onde não tem ninguém. Que mico essa fazenda! pic.twitter.com/spfL94PO1u -- Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 27, 2024

casco o bico pq já deve ter rolado agressão a rodo na fazenda e eles abafam pq sempre que rola umas tretas mais pesadas a câmera corta então a gente nunca teve acesso a nada na integra. eles mostram o que é bom pra eles https://t.co/oJ6hi0E1jU -- natalia (@mal1gnantt) October 27, 2024

Rodrigo Carelli havia dito, na coletiva de imprensa de "A Fazenda", que, "em relação a conteúdo, queremos mostrar tudo". Antes do início dessa temporada, o diretor do reality disse que não queriam poupar conteúdo, em resposta a pergunta de Dieguinho, apresentador do Central Splash.