A Fazenda: após desistir, Zaac diz que 'nem tudo aparece' para espectador

Zaac fez seu primeiro pronunciamento após desistir de A Fazenda (RecordTV), na tarde deste domingo (27).

O que aconteceu

O peão se manifestou nos stories de seu perfil no Instagram e disse que a edição não mostra tudo o que acontece no programa. "Muitas coisas, infelizmente, não aparecem aqui para vocês verem o quão pior é... A gente fala que a galerinha lá do outro lado é ruim, mas é muito pior. E vocês, as pessoas que estão conseguindo enxergar isso: parabéns. Isso mostra que vocês têm índole, caráter e amor no coração. O que é diferente desse outro lado".

Ele parabenizou Zé Love por vencer a Prova de Fogo, agradeceu o apoio de fãs e criticou quem admira Sacha Bali. "Vamos, Zé Love! É isso aí! Raça, irmão! Você está jogando com o coração. Se as pessoas aqui fora não conseguem ver o quão lixo aquele Sacha é e o grupinho dele de dissimulados, boa sorte para eles".

Cantor pediu aos administradores do perfil de Sacha para pararem de segui-lo. "Inclusive, já faz um favor: deixa de me seguir, porque eu não quero ver a cara de vocês por aqui, não. Eu já falei isso no programa e reforço aqui: nadar de cabeça na piscina rasa é perigoso. Toma cuidado. Vocês estão vendo tudo fatiadinho, do jeitinho que faz vocês caírem de cabeça. Então vai que vai".

Zaac também agradeceu o apoio dos fãs. "Pra quem está com a gente: muito obrigado. Um beijo no coração de cada um. Eu falei da galera que está 'off', não tem problema. Me bloqueia, fiquem à vontade. Agora quem está comigo, muito obrigado".

