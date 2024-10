Enchimento, striptease e mais: os momentos +18 do 1º mês de A Fazenda 16

A Fazenda 16 (Record) completou pouco mais de um mês no ar. Até então, o saldo é de 41 dias, cinco eliminações, uma peoa retirada por recomendação médica e alguns papos "para maiores".

Veja os principais momentos +18 do primeiro mês do reality

Os peões conversavam na área externa e citaram "objetos curiosos" que Sacha teria em sua casa.O ator confirmou que tem alguns objetos sexuais. "Tenho umas paradinhas lá."

Na mesma conversa, Larissa também disse ter alguns. "Tenho umas coisas lá em casa que nunca usei. Umas algemas?"

Yuri estava brincando com Cauê, quando viu Sacha e Gui tomando banho de bermuda no banheiro da sede. O ex-bombeiro da Eliana brincou. "Quem quer ver esses dois de calção? Quero ver de sunga, pô. Cueca!".

A Fazenda 16: Yuri diz querer ver Sacha e Gui tomando banho de cueca Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em uma rápida conversa entre o grupão, Raquel foi questionada indiretamente sobre quantas vezes costuma ter relações com o namorado, Cleiton Souza. A irmã de Davi respondeu que ocorre "duas vezes por dia".

Luana contou para Julia, em conversa na área externa, que as sungas de Fernando têm enchimento. "Lá atrás, quando ele bota para lavar", conta a peoa, que diz já ter pego um "bojo" da cueca dele, sem querer.

A Fazenda 2024: Fernando usa sunga branca com bojo para não expor genitália Imagem: Reprodução/Playplus

Yuri também contou começou sua produção de conteúdo adulto. "A gente estava numa pindaíba do cacete. Falei: 'Vamos? Posso abrir?' Ela: 'Pode'. Comecei com fotinha sem mostrar muita coisa. Cuequinha molhada no banho e pá."

O ex-bombeiro da Eliana também foi responsável por um striptease. Ao voltar como fazendeiro, Yuri fez uma dança sensual para Gui.

A Fazenda 2024 - enquete UOL quem é o mais odiado após eliminação de Júlia? Resultado parcial Total de 9224 votos 0,30% Albert Bressan 0,29% Babi Muniz 0,30% Camila Moura 0,31% Fernanda Campos 0,55% Fernando Presto 0,30% Flor Fernandez 0,33% Flora Cruz 0,26% Gui Vieira 0,54% Gilsão 6,03% Gizelly Bicalho 0,29% Juninho Bill 0,21% Júlia Simoura 0,35% Luana Targino 53,75% Sacha Bali 0,74% Sidney Sampaio 1,09% Vanessa Carvalho 10,49% Yuri Bonotto 0,76% Zaac 23,09% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9224 votos

