Zé, Albert, Zaac e Gilson criticam Vanessa em A Fazenda: 'Só pensa nela'

Zé Love, Zaac, Albert Bressan e Gilson de Oliveira opinaram sobre Vanessa Carvalho em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os peões criticaram a postura supostamente soberba de Vanessa. Eles ainda apontaram que a peoa corre risco de ser eliminada, e que ela só pensa em si.

Zaac: "E a fala da Vanessa ontem? 'Você pode ver que as duas que tiveram embate comigo, saíram'. Nossa... Pareceu que todo mundo que for contra ela, vai sair".

Zé: "Ela teima em falar que não era sobre a Suelen. Como não, gente? Eu gosto dela e tudo, mas ela não jogou, cara".

Albert: "Ela tenta se iludir".

Gilson: "Eu não sinto a menor confiança nela".

Zé: "De verdade: se ela for, ela desce. Eu gosto dela, mas se ela for com o Sacha, o Sacha fica e ela sai".

Albert: "Ela já teve a chance dela e não fez o que falou que ia fazer".

Zé: "(...) Vou te falar: A Vanessa caindo [na Roça], ele [Sacha] escorrega. Mesmo com tudo isso".

Zaac: "Ou a torcida dela tem que ser muito grande".

Gilson: "De verdade, eu não conhecia ela antes daqui".

Zé: "Eu gosto dela, ela é uma pessoa super do bem, só que tem uma coisa: ela é uma pessoa que pensa somente nela. E f*da-se. Ela é assim, cara".

