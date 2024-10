'Volta por Cima': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 28/10 a 2/11

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 28 de outubro

Violeta e Osmar voltam para casa, e Jô teme que Joyce seja flagrada. Moreira sugere que ele e Doralice ajudem Chico e Madalena a reatar o namoro. Chico confronta Madalena, e Jão interfere. Jô manda Joyce se esconder. Joyce deixa um brinco cair no quarto de Osmar e Violeta. Jão e Madalena curtem um momento juntos. Chico diz a Roxelle que queria continuar com ela e Madalena. Rique se desespera com as fotos que Rosana aprovou para a campanha. Lucas pede para Cida namorar Sidney. Violeta encontra o brinco de Joyce e fica desconfiada. Joyce usa o carro de Sebastian para ir atrás de Osmar. Edson se enfurece ao ver a imagem da campanha no ônibus. Sebastian se desespera ao dar falta de seu carro. Joyce encontra Osmar no restaurante.

Terça-feira, 29 de outubro

Osmar se surpreende com a presença de Joyce. Jô finge não conhecer Joyce. Jão convence Edson a liberar o ônibus com a imagem da campanha. Moreira briga com Chico. Joyce e Osmar falam sobre o passado. Violeta negocia com contraventores. Osmar pensa em Joyce. Edson discute com Rosana. Edson mostra o último vídeo de Lindomar para Jão. Cida e Sidney se beijam. Chico culpa o padre pelo fim de seu noivado. Tati procura Osmar, e Violeta finge gostar da presença da moça. Jão mostra o vídeo de Lindomar para Madalena, que questiona sobre o bilhete de loteria comprado pelo pai.

Quarta-feira, 30 de outubro

Doralice se emociona ao ver o vídeo de Lindomar. Jão e Madalena tentam descobrir com Tereza qual bilhete Lindomar e Jayme compraram. Osmar compra todas as roupas de ginástica que Tati levou para vender na academia. Doralice e Madalena procuram o bilhete nos pertences de Lindomar. Jayme mente para Jão sobre o bilhete. Rosana tenta fazer as pazes com Edson. Tati procura Jão. Roxelle briga com Chico. Jayme recebe dinheiro de Osmar por mentir para Jão. Madalena vai à casa de Violeta, e Jayme teme encontrar com ela.

Quinta-feira, 31 de outubro

Violeta não gosta dos comentários de Madalena. Osmar orienta Jayme a agir com naturalidade diante de sua sobrinha. Tati pede para Jão conversar com a irmã. Nando tenta convencer Edson a perdoar Rosana. Tati desmaia ao ver Jin na lanchonete de Neuza. Joyce vê Roxelle com Sebastian. Silvia convida Gigi para viajar com ela. Cida pede que Cacá não se aproxime mais de Jão. Roxelle chantageia Chico e procura Madalena. Cacá chega à casa de Jão e encontra sua rival.

Sexta-feira, 1 de novembro

Cacá deixa a casa de Jão, arrasada. Chico fica aliviado ao saber que Roxelle não conseguiu falar com Madalena. Tati conta para Lucas que viu Jin. Violeta se preocupa com os negócios. Jô estranha o estado de Cacá. Neuza comenta com Cleide sobre o pai de Jão. Chico cede à chantagem de Roxelle. Tati fala com Jin, que não entende o comportamento da moça. Cacá decide contar para Jô sobre Jão. Chico confirma para o pai seu namoro com Roxelle. Jão é atacado na rua.

Sábado, 2 de novembro

Tati pensa em seguir Jin. Madalena e Jayme levam Jão para o hospital. Roxelle conta para Madalena que está namorando Chico. Osmar e Joyce pensam um no outro. Osmar assina documentos para Violeta, sem ler. Doralice começa a trabalhar no barracão de bate-bola. Jão e Madalena procuram por resultados de prêmios com a matrícula de Lindomar. Edson e Rosana fazem as pazes. Osmar descobre que perdeu todo o dinheiro de Lindomar. Jão suspeita de que Osmar tenha roubado o bilhete premiado de Lindomar.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.