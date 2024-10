Rocky Horror Show celebra 50 anos com musical interativo em São Paulo

Rocky Horror Show voltou ao Brasil e está em cartaz no Teatro Viradalata, em São Paulo. A montagem brasileira é derivada da versão originária de Londres, na Inglaterra. A produção também comemora os 50 anos do filme "The Rocky Horror Picture Show", de 1975, que se tornou um clássico cult.

Com uma proposta interativa, o musical acompanha Brad e Janet, recém-casados. Após o pneu do carro furar em uma noite de tempestade, eles pedem ajuda em um castelo. Ao entrarem, são recebidos por uma série de personagens atípicos, além do excêntrico Dr. Frank N. Furter, um médico, bioquímico e transformista.

A montagem de Rocky Horror Show no Brasil conta as músicas "O Tempo Embaralha Outra Vez" ("Time Warp") e "Transformista" ("Sweet Transvestite"), com banda ao vivo. Os ingressos do "Rocky Horror Show" estão disponíveis para venda no site da Sympla.

Rocky Horror Show

Data: 5 a 31 de outubro de 2024

Horário: quinta e sábado às 21h, sábado às 18h, domingo às 16h e 19h

Local: Teatro Viradalata

Endereço: Rua Apinajés, 1387 - Sumaré - São Paulo/SP

Ingressos: Plateia Superior - R$ 50 a R$ 120; Plateia - R$ 50 a R$ 175; Plateia VIP - R$125 a R$250; disponíveis em Sympla Bileto - Sympla.