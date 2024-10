Renato Aragão volta à Globo para homenagem no Altas Horas de hoje

O Altas Horas de hoje, sábado, 26, traz como convidados Eliana, Renato Aragão, Joss Stone, Mumu, Paulinho Serra e René Silva.

Renato Aragão, o eterno Didi Mocó, relembra momentos de Os Trapalhões e Criança Esperança, que marcaram sua passagem na Globo durante décadas. Seu contrato chegou ao fim em 2020, e desde então fez participações pontuais em atrações da casa - em julho, por exemplo, esteve no Domingão Com Huck.

"Me formei como advogado, mas quando assisti a um filme do Oscarito, virei palhaço, e tudo mudou na minha vida. Via que, com humor, as pessoas paravam para ouvir. Quando estava em algum lugar, queria ver as pessoas sorrindo", relembra, sobre seu início na comédia.

Também no Altas Horas, Eliana comenta sobre seus projetos na emissora, como o Saia Justa (GNT) e o The Masked Singer Brasil, que deve apresentar em breve.

A presença internacional, Joss Stone, cantará as músicas Super Duper Love, Teardrops e Loving You; já Mumu traz as canções Eu Mereço Ser Feliz, Fulminante e A Três.

Serginho Groisman interage com os convidados e a plateia no Altas Horas a partir das 22h25, após a novela Mania de Você, na Globo.