Portiolli conta que levou bronca de Silvio Santos e foi tirado do ar no SBT

Celso Portiolli contou que levou uma bronca de Silvio Santos, enquanto defendia Yudi e Priscilla Alcântara. A briga fez com que Celso fosse tirado do ar. A revelação foi feita no programa do Raul Gil, neste sábado (26).

CHOREI! Celso Portiolli revelou no #ProgramaRaulGil que Silvio Santos o afastou da televisão para manter Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara no ar. Na época, eles estavam iniciando suas carreiras no #BomDiaECia. pic.twitter.com/MjH5DLIYTz -- Brenno (@brenno__moura) October 26, 2024

O que aconteceu

O apresentador do "Domingo Legal" levou bronca após dar conselho ao pai de Priscilla Alcântara. Na época, Yudi e Priscilla, apresentadores do "Bom Dia & Cia", estavam em meio às tratativas sobre a renovação de contrato com o SBT.

"O Silvio Santos me ligou dizendo que eu não podia interferir e nem dar conselhos sobre isso", contou Celso Portiolli: "Ele ficou muito bravo comigo, disse que eu estava jogando contra a empresa."

Silvio Santos ameaçou tirar os apresentadores mirins do ar, mas Celso os defendeu. Em resposta ao conselho de Portiolli, Silvio ameaçou tirar o "Bom Dia & Cia" do ar, mas, Celso pediu para que ele fosse tirado no lugar de Yudi e Priscilla.

"Falei: 'Sílvio, eles são pessoas humildes, pessoas simples, eles não têm dinheiro ainda. Faz o seguinte, me tira do ar, e deixa os dois no ar'. E eu fiquei fora do ar, e eles continuaram fazendo o programa".

Yudi Tamashiro ficou emocionado com o relato. Também convidado do "Programa do Raul Gil", Yudi confirmou a história e foi às lágrimas com o relato, agradecendo a Celso Portiolli.