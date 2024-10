Por que Tarantino nunca deu 1 centavo da fortuna que ganhou para a mãe

Quentin Tarantino, diretor de clássicos como "Pulp Fiction" e "Django Livre", contou que nunca deu "um centavo" da fortuna que construiu no cinema para a mãe, Connie Zastoupil.

Saiba o motivo

Tarantino afirmou que a mãe tentou impedi-lo de escrever e ironizou seu talento. A revelação foi feita em 2021, em entrevista ao podcast "The Moment".

A discussão aconteceu quando o diretor ainda era criança e começou a ir mal na escola. Ele contou que a mãe ficou brava com o fato de que ele trocava a lição de casa pela escrita de seus primeiros roteiros.

E então no meio do seu discurso, ela disse: 'ah, aliás, essa sua pequena 'carreira de escritor' que você está tentando? Essa m*rda acabou.

lembrou o norte-americano, afirmando que Connie chegou a fazer aspas com os dedos ao se referir à "carreira"

Desde então, Tarantino prometeu a si mesmo que a mãe nunca veria um centavo do dinheiro que ele ganhasse ao virar bem sucedido.

Quando ela falou aquilo de um jeito sarcástico, eu pensei: 'tá bom, senhora, quando eu me tornar um escritor bem sucedido, você não vai ver um centavo do meu sucesso. Não terá casa pra você. Não terá viagem de férias, não terá Cadillac pra mamãe. Você não ganhará nada. Porque você disse isso.

Segundo o diretor, ele manteve a promessa mesmo aos 58 anos —idade que ele tinha durante a entrevista. "As palavras que você usa ao lidar com seus filhos tem consequência. Lembre que existem consequências para o tom sarcástico que você usa ao falar do que é importante para eles."

A fortuna de Tarantino é estimada em US$ 120 milhões (cerca de R$ 684 milhões, na cotação atual), segundo a SkySports.