Planeta Atlântida anuncia datas da edição de 2025

O Planeta Atlântida anunciou suas datas de 2025: os shows serão realizados em 31 de janeiro e 1° de fevereiro.

Saiba mais sobre atrações e venda de ingressos

O festival realizado em Xangri-lá, no litoral do Rio Grande do Sul, chega a sua 28ª edição no ano que vem, sob o tema "O Sul é o Nosso Palco", "em um ano marcado pela superação no estado, a proposta é exaltar a força, a união e a resiliência dos gaúchos".

Os nomes que farão parte do line-up ainda não foram anunciados. Os organizadores adiantaram apenas que o palco contará com "artistas nacionais e locais pedidos pelo público".

Além disso, o Planeta Atlântida vai ampliar suas ações com foco em preservação do meio ambiente, seguindo os "17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU".

Entre as ações estão a distribuição gratuita de copos reutilizáveis, a gestão de resíduos, o reaproveitamento de materiais e a doação de parte do valor arrecadado com a venda de ingressos solidários para instituições que oferecem assistência a famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social.

A pré-venda de ingressos começa na próxima quinta, 30 de outubro, exclusivamente para clientes Mastercard Banrisul. Na quinta-feira, 31 de outubro, a venda começa para usuários de todos os cartões de crédito Banrisul.