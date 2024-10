Pequena Lo sobre representatividade: 'Sou a pessoa que lá atrás não tive'

Para a influenciadora Pequena Lo, a sua atuação nas redes sociais ajuda a conscientizar, além de inspirar outras pessoas com deficiência.

Não tive uma pessoa em quem se inspirar, nem mesmo na mídia. Nunca tive contato com a pessoa com deficiência na TV, porque começa daí, né? Você assiste a uma pessoa igual a você. Então falo que sou a pessoa que talvez lá atrás eu não tive.

No Alt Tabet, do Canal UOL, ela destacou que seu público não é composto apenas por PCDs, mas, sobretudo, por quem não tem deficiência. "Hoje meu maior público são pessoas que não têm deficiência, mas que ganham um novo olhar a partir de me acompanhar [nas redes sociais]".

Pequena Lo diz que fingiu ser filha de Luísa Sonza em blitz: 'Uma neném'



Lorraine Silva contou no programa que se passou por uma criança durante uma blitz, no Rio de Janeiro. Acompanhada pela cantora Luísa Sonza e um amigo no volante, as duas precisaram improvisar, já que o motorista dirigia o veículo sem habilitação.

Já fingi ser uma criança para não ir para a delegacia. Estávamos no carro, no Rio, eles iam me levar para o hotel, era de madrugada, avistamos viatura da polícia, ele não tinha habilitação, falei: 'Calma, vamos pensar no negócio'.

Pequena Lo afirmou que o agente acreditou que ela fosse uma criança e que eles eram uma família. "Estava no banco de trás do carro e quando eu encosto muito [no assento] meus pés ficam para o ar [para cima], superpequena. E aí o policial colocou a lanterna no banco de trás e falou 'uma neném!'. Eu dei tchau para ele. Ele falou: 'Vocês estão com criança, que gracinha, podem ir'. E a gente suando tenso."

Pequena Lo diz que atacou banheiro químico com pessoa que furou fila de PCD

A influenciadora também revelou um lado "barraqueira" da vida antes da fama. Ela lembrou da vez que se exaltou com uma pessoa sem deficiência que furou a fila exclusiva para PCDs (pessoas com deficiência) usarem o banheiro químico em um evento. Lo usou sua muleta para atacar o banheiro com a pessoa dentro.

Pequena Lo ressaltou que esse episódio ocorreu em um momento de fúria motivada pela atitude desrespeitosa da pessoa. "Tinha brigado com uma pessoa que entrou no banheiro químico para cadeirantes e a pessoa não me deixou entrar primeiro, e ela não tinha deficiência. Eu me exaltei um pouco, peguei a muleta e bati no banheiro químico. Aí o segurança falou: 'para, senão o banheiro vai tombar'."

Lo destacou que "hoje em dia não briga mais" dessa forma para evitar complicações. Entretanto, ela salientou que é preciso exigir a garantia de seus direitos. "Nem é bem [ser] militante. Eu [apenas] exijo meus direitos. Faço hoje [essa exigência], mas por outra vertente, que não por barraco."

Ela explicou que sabe diferenciar as pessoas que riem de sua deficiência, daquelas que riem com ela ao "se zoar". "Quando eu me zoo, as pessoas ficam 'será que dou risada ou ela vai ficar bolada?'. Gosto de falar que é diferente você rir comigo e rir de mim. Sei quem está rindo de mim, e aí já não gosto, dou um barraco para acabar com aquilo, brigar mesmo."



