O que aconteceria se você caísse num buraco negro? O Sol pode virar um?

Ao mesmo tempo um elemento cercado de mistério e atenção, os buracos negros são objeto de atenção tanto da ciência quanto da cultura pop.

Confira sete curiosidades reunidas por Tilt para explicar esse evento.

1. Por que o buraco negro "engole tudo o que vê"?

Um buraco negro basicamente é uma região do espaço com campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz consegue escapar de dentro dele. Como resultado, a gravidade é tão forte que toda matéria atraída por ele é comprimida até ser destruída.

2. Quantos buracos negros existem?

Não dá para apontar um número preciso até o momento, mas estima-se que, somente na nossa galáxia, existam cerca de 100 milhões de buracos negros estelares (produto final da morte de uma estrela massiva).

Como o Universo visível tem cerca de 200 bilhões de galáxias, pode ser dizer também que há, pelo menos, 200 bilhões de buracos negros supermassivos (no interior das galáxias) e mais 20 quintilhões de buracos negros estelares.

3. O que aconteceria se você caísse em um buraco negro?

Depende. Se você for sugado por um supermassivo, como o mostrado no filme "Interestelar" (2014), é provável que você chegue ao horizonte de eventos (superfície do buraco negro) sem acontecer nada. Mas, possivelmente, será esmagado quando chegar próximo ao centro.

Já a proximidade com um buraco negro estelar, significa que você vai virar 'espaguete', pela intensa força de maré que ele possui. Isso porque ,quando algo se aproxima do centro do buraco negro, a primeira coisa que acontece é um "esquentamento" do disco que fica ao redor dele.

Depois disso, o que sobra é destruído e se adiciona à massa do buraco negro.

4. Quando o primeiro buraco negro foi descoberto?

O primeiro buraco negro, Cygnus X-1, foi descoberto em 1960, com dez vezes mais massa do que o Sol. A descoberta só ocorreu após o uso de equipamentos de raio-x na astronomia, que detectaram a emissão destes raios em áreas aparentemente não-ocupadas.

5. Buraco negro pode ajudar cientistas a viajar no tempo?

A noção de que buracos negros permitiriam viagens no tempo está relacionada a Teoria Geral da Relatividade, publicada por Albert Einstein em 1915.

Segundo ela, campos gravitacionais muito elevados dilatam o tempo ao seu redor: como buracos negros podem ter massas enormes, em tese, eles poderiam permitir que se "atravessasse" o tempo mais rápido, através dos buracos de minhoca cósmicos.

O físico Stephen Hawking escreveu sobre o tema poucas semanas antes de morrer, em 2018. Hawking já havia abordado o assunto ao sugerir que buracos negros causam uma distorção tão massiva no espaço-tempo que, na verdade, poderiam ser como portas de passagem para os tais universos paralelos.

6. Por que a luz não consegue escapar do buraco negro?

Isso se deve à natureza do horizonte de eventos, a superfície do buraco negro. Por ser curvilínea e convergir tudo o que passa por seu campo gravitacional diretamente para o seu núcleo com uma velocidade maior do que a da luz, os fótons não conseguem escapar da influência do buraco negro.

7. O Sol pode se tornar um buraco negro?

É pouco provável. Até o momento, os registros que existem apontam que a formação dos buracos negros estelares resultam da explosão de uma estrela, pelo menos, 15 vezes maior que o Sol.

