'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 28/10 a 2/11

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 28 de outubro

Marcelo Gouveia conta a Blandina sobre a morte de Primo Cícero. Timbó e Seu Tico Leonel levantam suspeitos do suposto assassinato de Primo Cícero para Floro Borromeu. A mando de Ariosto, Elias posiciona as dinamites na Gruta Azul. Tia Salete e Floro Borromeu planejam a data de seu casamento. Esperança e Fé se desesperam ao saber da morte de Primo Cícero, e Caridade se sente culpada por saber da verdade. Benvinda estranha a presença de Elias próximo à Gruta Azul, mas o rapaz a despista. Esperança exige que Jordão Nicácio encontre o assassino de seu pai. No suposto velório de Primo Cícero, Artur percebe algo estranho em Elias.

Terça-feira, 29 de outubro

Artur e Quinota deduzem que Elias esteve na Gruta Azul. Corina Castelo e Rafaela invadem a loja de Tia Salete, e sabotam o material da costureira. Todos vão ao suposto velório de Primo Cícero. Esperança termina o relacionamento com Jordão Nicácio. Timbó e Seu Tico Leonel seguem Jordão Nicácio. Elias surpreende Benvinda com sua escola pronta. Nivalda e Sabá Bodó pensam em lucrar com a morte de Primo Cícero. Aldenor conhece Xaviera. Xaviera furta Romera, a assistente virtual de Sabá Bodó. Seu Tico Leonel e Timbó descobrem que foi Jordão Nicácio quem atirou contra Primo Cícero, e Zefa Leonel questiona sobre o mandante do atentado. Artur confronta Elias.

Quarta-feira, 30 de outubro

Elias revela a Artur que é filho de Ariosto. Esperança confessa a Fé que a morte de Primo Cícero é sua culpa, mas Blandina interrompe a conversa das irmãs. Quintilha arma uma confusão no velório, e todos acabam descobrindo que o caixão de Primo Cícero está vazio. Padre Zezo exige uma explicação dos Leonel sobre a morte de Primo Cícero. Xaviera e Aldenor conseguem desbloquear Romera, que entrega todos os crimes de Sabá Bodó e Nivalda. Primo Cícero se apresenta à família e explica o que lhe aconteceu. Cira dá para Fé um pendrive e pede que a amiga o entregue a Zefa Leonel. Floro Borromeu e Guarda Marconi prendem Jordão Nicácio. Zefa Leonel e Quinota descobrem os mandantes do crime contra Primo Cícero. Zefa Leonel procura Ariosto.

Quinta-feira, 31 de outubro

Penúltimo capítulo. Não será divulgado pela emissora.

Sexta-feira, 1 de novembro

Último capítulo. Não será divulgado pela emissora.

Sábado, 2 de novembro

Reapresentação do último capítulo.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.