Luana detona Babi após treta em A Fazenda: 'Toda errada e falando m*rda'

Luana Targinno contou para Sacha Bali, Gui Vieira e Yuri Bonotto sobre a treta da noite anterior em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Luana deu seu ponto de vista sobre a discussão. Para ela, Babi Muniz foi contraditória.

Luana: "Eu estava dormindo, aí Babi veio me acordar perguntando se eu tinha pegado o lençol da Fernanda. Eu falei: 'Peguei o lençol que estava na minha cama'. Aí ela começou a falar que isso era muito sem noção, que antes de pegar você tinha que pedir ao dono, que a menina estava na baia... E depois ela falou assim: 'E as camas aqui não são de ninguém. Quem quiser, pega e deita'. E eu falei: 'Oxente, como é que eu ia pedir o lençol do dono se tu falou que as camas não têm dono?'.

Luana: "Toda errada, falando m*rda que só, se contradizendo o tempo todo... E não tem motivo nenhum. Isso é uma pessoa que está procurando motivo porque quer brigar comigo, quer criar alguma coisa comigo. Mas deixa ela, ela vai criar isso na cabeça dela sozinha".

Gui, então, perguntou sobre um momento em que Babi se queixou de batuques feito pelos peões na cozinha. Yuri explicou, e Luana afirmou que não vai deixar de fazer barulho.

Yuri: "Quando a gente está limpando, a gente fica batucando".

Gui: "Ai, meu Deus do céu! Agora deu! A gente se f*dendo para limpar e não pode fazer um batuquezinho?".

Luana: "E eu não vou deixar de batucar, não".

Sacha: "A gente tem que limpar em silêncio para os reis dormirem".

Luana: "Ninguém nunca deixou de falar enquanto eu dormia, ninguém deixou de bater a porta do quarto, ninguém deixou de cantar. É como Flora falou ontem: 'Se querem SPA, toca o sininho'".

