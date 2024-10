Sem Faustão, LARA se apresenta com Dionne Warwick: 'Convite irrecusável'

LARA é a convidada especial do show de Dionne Warwick na noite deste sábado (26), em São Paulo.

"É um convite irrecusável"

LARA conta que o convite surgiu ontem, e ela aceitou imediatamente. "Eu estava no estúdio, e minha empresária disse: 'Preciso te fazer uma pergunta urgente, preciso ver o tamanho da sua coragem'. Quando ela falou que surgiu essa oportunidade, Nossa Senhora... É irrecusável, né? Eu fiquei nervosa, mas muito contente. É uma responsabilidade muito grande", contou, por telefone, a TOCA.

Ela é uma lenda, qualquer vocalista tem ela como referência. Além de ser uma lenda global, é uma pessoa que eu escutava muito em casa. LARA

Filha de Faustão, LARA conta que conheceu a cantora no palco do programa do pai. "Meu pai sempre falou dela. No [Faustão na Band], eu estava no palco para vê-la. Foi a primeira vez que eu a conheci pessoalmente. É uma honra sem tamanho, porque eu conheço muito o repertório dela. É uma coisa que eu escutava em casa desde pequena, então é surreal. Estou muito, muito feliz", comemorou.

Juntas, elas cantarão "Garota de Ipanema", sugestão da própria Dionne. "Se ela quiser cantar qualquer coisa, eu vou cantar com ela. É uma música que ela cantou com a Gal Costa, que já está enraizada na memória de qualquer brasileiro. Vou fazer isso com a maior dedicação que eu puder. É uma honra muito grande." LARA ainda está animada para ouvir sucessos como "That's What Friends Are For", "Alfie" e "I'll Never Love This Way Again".

Faustão não estará no show, mas ficou "muito contente" com a notícia. "Ele está superbem. É um processo mais demorado do que as pessoas imaginam, mas ele está fazendo a recuperação em casa. Querendo ou não, esses eventos demandam bastante energia para uma pessoa como ele", explicou.

Ele quase não acreditou. Ficou muito, muito feliz quando eu contei para ele. Ainda mais sendo uma pessoa que ele conhece, por quem tem tanto carinho. Está todo mundo muito contente. É um nervosismo misturado com emoção, mas estou muito feliz. LARA

Ela promete um visual chique e clássico para a apresentação. "Dividir o palco é um negócio tremendo, então vou no chique e certeiro, que é melhor."

LARA se prepara para lançar novo projeto audiovisual

No projeto "Em Estúdio", LARA lançará dez clipes no YouTube. A partir de 1º de novembro, ela lançará dez vídeos: cinco de faixas autorais e cinco de artistas que a inspiram.

Ela interpretará faixas de artistas como Adele, Billie Eilish, Cazuza e Marisa Monte. "Eu queria resgatar essa proximidade das músicas de um jeito muito informal, assim. [...] Eu gosto dessa perspectiva de cantar minhas músicas com outra roupagem."

Achei importante incluir músicas de artistas que me influenciam. Estou começando e quero que as pessoas me conheçam, conheçam um pouco das minhas referências, das minhas influências e do que eu escuto no dia a dia. LARA

O especial estará disponível no Globoplay a partir de janeiro de 2026. "Tem um fator [de ter crescido e de ser próxima da TV Globo]", conta. "Fiz duas aparições no Altas Horas e foi incrível, eu me diverti muito. Fiquei muito feliz que eles aceitaram que eu faça parte dessa plataforma que tem tanta coisa boa, tantos projetos do audiovisual nacional para todo mundo".