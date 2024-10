Gizelly diz que Luana sentia ciúmes dela em A Fazenda: 'Desequilibrada'

Gizelly Bicalho detonou Luana Targinno para Zaac em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Gizelly disse que Luana sentia ciúmes dela. A ex-BBB ainda questionou o caráter da pernambucana por se unir a Sacha.

Gizelly: "Eu nunca gostei do Sacha, e eu nunca confiei nele porque ele fez tudo o que ele fez com a Larissa. E ela falava: 'Eu amo a Larissa, ela é minha melhor amiga'. Se ela é melhor amiga, como é que vai ficar com um cara que f*deu a vida dela? Ela pode ser campeã, mas eu continuo achando ela muito perigosa".

Zaac: "Para mim, ela não está nem perto de ser campeã".

Gizelly: "(...) Eu nunca tive uma amizade que fez isso, entendeu? Essa menina é totalmente desequilibrada. Totalmente. E ela nunca gostou de mim. Ela sabia que eu era uma das melhores amigas da Larissa. Ela morria de ciúmes de mim com a Larissa. Tanto que, no dia em que a gente deu um beijo, ela falou: 'Eu achei que você ia começar a ficar com o Zaac e me abandonar'. Ela achou que a gente ia ser um casal no jogo, entendeu?".

