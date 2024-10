De Bernardine Evaristo a Yuliana Ortiz: os lançamentos da Flup 2024

A Flup (Festa Literária das Periferias) volta ao Rio de Janeiro para a 14ª edição, que acontece de 11 a 17 de novembro. O evento terá como um dos destaques os lançamentos de livros de autores negros.

Maria Beatriz Nascimento

A festa literária vai homenagear a historiadora, poeta e cineasta Maria Beatriz Nascimento (1942-1995). Com o tema "Roda a Saia, Gira a Vida", o festival trará o legado artístico e ativismo na defesa dos direitos humanos de negros e mulheres no Brasil. As escritoras Nadia Yala Kisukidi, Yuliana Ortiz Ruano e Bernardine Evaristo estão entre as convidadas internacionais que apresentarão as obras ao público brasileiro.

Splash teve acesso aos lançamentos previstos durante a edição e antecipa a lista com exclusividade.

'Dicionário Biográfico: Histórias Entrelaçadas de Mulheres Afrodiaspóricas'

Autoras: Thaís Alves Marinho e Rosinalda Corrêa da Silva Simoni | Editora: Malê

Thaís Alves Marinho e Rosinalda Corrêa da Silva Simoni | Malê O livro narra as trajetórias de 100 mulheres negras que contribuíram para a construção do Brasil em diversas áreas, como ciência, política, literatura, religião e ativismo.

'Contemporary Afro-Brazilian Short Fiction - A Bilingual Anthology'

Curadores: Ana Cláudia Suriani da Silva, Julio Ludemir e Maria Aparecida Andrade Salgueiro | Editora: UCL Press

Ana Cláudia Suriani da Silva, Julio Ludemir e Maria Aparecida Andrade Salgueiro | UCL Press Antologia bilíngue (inglês e português) que reúne 21 contos de escritores afro-brasileiros de diversas gerações, do movimento literário Quilombhoje a vozes emergentes.

'A Dissociação'

Autora: Nadia Yala Kisukidi | Editora: Bazar do Tempo

Nadia Yala Kisukidi | Bazar do Tempo O romance conta a história de uma garotinha negra que parou de crescer e descobre o dom da dissociação para escapar de situações opressoras. A narrativa mescla realismo mágico e fábula contemporânea.

'Febre de Carnaval'

Autora: Yuliana Ortiz Ruano | Editora: Bazar do Tempo

Yuliana Ortiz Ruano | Bazar do Tempo Com o Carnaval de Esmeraldas como pano de fundo, o romance narra a história de Ainhoa, uma jovem que revive memórias de segredos familiares e episódios de violência através das festividades.

'Hiato e Amor: Porque as Relações Sociais nos Separam e Como nos Re/encontramos'

Autora: Josephine Apraku | Editora: Malê

Josephine Apraku | Malê A autora investiga o conceito de amor, questionando se é um sentimento, uma decisão ou um processo bioquímico.

'Sr. Loverman'

Bernardine Evaristo Imagem: Jennie Scott/Divulgação

Autora: Bernardine Evaristo | Editora: Companhia das Letras

Bernardine Evaristo | Companhia das Letras Barrington Jedidiah Walker, um imigrante antiguano em Londres, decide se divorciar após décadas para viver com seu verdadeiro amor, colocando em risco tudo o que conquistou.

'Mata Doce'

Autora: Luciany Aparecida | Editora: Alfaguara

Luciany Aparecida | Alfaguara O romance narra os acontecimentos trágicos que cercam um vilarejo rural no interior da Bahia. A obra entrelaça passado e presente em uma narrativa épica e delicada.

'A Invenção das Mulheres'

Autora: Oyèrónk?? Oy?wùmí | Editora: Bazar do Tempo

Oyèrónk?? Oy?wùmí | Bazar do Tempo A partir de uma perspectiva africana, a autora questiona as bases ocidentais dos estudos de gênero e revela como a ideologia do determinismo biológico molda as categorias sociais.

'O Livro Africano Sem Título -- Cosmologia dos Bantu-Kongo'

Autor: Kimbwandende Kia Bunseki Fu-Kiau | Editora: Cobogó

Kimbwandende Kia Bunseki Fu-Kiau | Cobogó A obra oferece uma análise da cosmologia do povo Bantu-Kongo, abordando temas como coletividade, ancestralidade e a relação entre comunidade e espiritualidade.

'Corporeidades Encruzilhadas -- Paulo Nazareth e Cadernos de África'

Artista: Paulo Nazareth | Autora: Napê Rocha | Editora: Cobogó

Paulo Nazareth | Napê Rocha | Cobogó O livro explora o projeto artístico "Cadernos de África" de Paulo Nazareth, que reúne imagens em preto e branco produzidas em suas viagens pela África e pelo Brasil.

'Performances do Tempo Espiralar, Poética do Corpo-Tela'

Autora: Leda Maria Martins | Editora: Cobogó

Leda Maria Martins | Cobogó A autora investiga as inter-relações entre corpo, tempo, performance e memória em culturas africanas.

'A Vingança é Minha'

Marie Ndiaye é autora de 'A Vingança é Minha' Imagem: Marie Ndiaye é autora de 'A Vingança é Minha'

Autora: Marie Ndiaye | Editora: Todavia

Marie Ndiaye | Todavia A advogada Susane aceita defender a esposa de Gilles Principaux, acusada de matar os três filhos do casal. A busca por respostas a leva a questionar a realidade e a mergulhar em memórias fragmentadas.