Novela com ator que causou alvoroço em SP estreia no streaming

A novela turca "A Sonhadora", com Can Yaman e Demet Özdemir, chega ao Globoplay nesta segunda-feira (28).

O que você precisa saber sobre "A Sonhadora"

Sanem (Özdemir) é forçada por seus pais a escolher entre um casamento arranjado ou um emprego. Ela sonha em ser uma escritora.

Ela começa a trabalhar em uma agência de publicidade, onde conhece Can (Yaman). Ele é um dos filhos da empresa, e acaba se envolvendo com a nova funcionária.

Can Yaman fez sucesso no Brasil com a novela "Sr. Errado". A trama também está disponível no Globoplay.

Em março, ele causou um alvoroço ao chegar ao Aeroporto de Guarulhos. Fãs se reuniram no aeroporto para receber o ator, que depois participou de um evento na casa de shows Audio.