Albert cogita voto em Sacha por apelido 'Zé Lúcifer' em A Fazenda

Albert Bressan, Zé Love e Zaac conversaram sobre o próximo alvo para a Roça de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os peões cogitaram votar em Sacha mais uma vez. Albert citou o apelido que Sacha deu a Zé Love, chamando-o de "Zé Lúcifer".

Albert: "Quais as opções que a gente vai mandar pela casa?".

Zé: "Tem que ser os embates. O Yuri já vai pelo fazendeiro. Sobrou para nós Luana e Sacha".

Albert: "Sacha eu acho que não sai, cara... De verdade, eu achei pesado o que ele fez com o Zé. A palavra. Se você falar: 'agora é o momento para testar isso', aí eu concordo. Eu acho que ele insistiu muito nessa palavra. Aí ok, esquece o resto. Focando nisso. Semana passada ele se livrou...".

Zé: "Se livrou porque não foi para a Roça".

Albert: "É. Se for para ele sair, é agora. O apelido que ele colocou no Zé, não se fala. E ele repete, ele insiste. A minha justificativa, se for para votar nele, vai ser essa".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Júlia? Resultado parcial Total de 21488 votos 0,09% Albert Bressan 0,37% Babi Muniz 7,33% Camila Moura 0,05% Fernanda Campos 0,05% Fernando Presto 1,11% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 0,92% Gui Vieira 1,06% Gilsão 0,17% Gizelly Bicalho 0,22% Juninho Bill 1,04% Luana Targino 16,10% Sacha Bali 17,83% Sidney Sampaio 15,11% Vanessa Carvalho 5,91% Yuri Bonotto 1,69% Zaac 30,92% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 21488 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso