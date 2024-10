Veja o que se sabe do assassinato de João Rebello, ex-ator mirim

João Rebello Fernandes, 45, ex-ator mirim da Globo e sobrinho do diretor Jorge Fernando, pode ter sido assassinado em "um acerto de contas". A Polícia Civil do estado investiga o caso.

Possível 'acerto de contas'

João Rebello foi encontrado morto dentro do carro vítima de tiros. A PCBA instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do assassinato e trabalha com a hipótese de que o ex-ator e DJ possa ter sido morto em "um acerto de contas" relacionado ao tráfico de drogas. A informação foi revelada pelo jornal O Globo com fontes que trabalham na investigação do caso.

Rebello mudou recentemente para Trancoso ao lado da esposa e trabalhava como DJ. Nas redes sociais, a mãe de João, Maria Rebello, afirmou que seu filho foi assassinado "por engano", após "confundirem" o carro dele. "Mataram por engano, confundiram o carro! Ele estava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine tocando, fazendo festa com sua doçura. Meu luto será eterno", disse.

Segundo testemunhas, João foi atacado por dois homens enquanto estava dentro de um carro. Ele foi atingido por vários disparos à queima-roupa nas proximidades da Praça da Independência. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil do estado.

Caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial. A polícia informou que realiza diligências para identificar a autoria e a motivação do crime.

A irmã de João, Maria Carol, pediu respeito e defendeu o irmão. "A gente ainda não sabe o que aconteceu, a polícia da Bahia está investigando e a gente está aqui prestando todos os depoimentos".

Por favor, gente, para de falar as coisas que vocês não sabem. Meu irmão era uma pessoa de luz. Ele era um cara honesto, um cara discreto. Por favor, respeitem a nossa dor. É tudo que eu posso falar agora.

Maria Carol Rebello, irmã de João Rebello

Quem era João Rebello

Ator era um dos sobrinhos de Jorge Fernando. O diretor, que morreu em 2019, comandou produções como "Guerra dos Sexos" (1983), "A Próxima Vítima" (1995) e "Chocolate com Pimenta" (2003).

Ex-astro mirim era filho da atriz e diretora Maria Rebello. Em setembro, por meio das redes sociais, ela contou que os filhos, João e Maria Carol, estavam morando na Bahia. "Meus amores, meus filhotes foram morar na Baêa. Eu aqui morrendo de saudades", escreveu.

João Rebello atuou em algumas produções da Globo, a exemplo de "Cambalacho" (1986), "Bebê a Bordo" (1989), "Deus nos Acuda" (1992) e "Vamp" (1991). Afastado da TV desde então, ele chegou a fazer uma participação especial em "Divertics" (2013).

Ex-ator mirim trabalhou com DJ e produtor nos últimos anos Imagem: Reprodução/Instagram

Ator era apaixonado por cinema. Entre os filmes que marcaram a vida do artista estão: "Hair" (1979), "O Retorno de Jedi" (1983) e "Mad Max: Fury Roud" (2015).

Ele trabalhou com DJ e produtor nos últimos anos. Em perfil no Instagram, que conta com pouco mais de 3 mil seguidores, o músico compartilhava imagens de trabalhos audiovisuais e eventos que participava.