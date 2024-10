TV Brasil lança projeto milionário para sua primeira novela original

A TV Brasil anunciou na quinta-feira, 24, a produção de sua primeira novela original. A emissora pública, oficial do governo federal, irá receber um investimento de R$ 15 milhões para o projeto. A obra terá entre 40 e 60 capítulos de 52 minutos.

A informação foi divulgada como parte do edital Seleção TV Brasil, lançado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com investimento total de R$ 110 milhões em produções audiovisuais independentes.

Com a Agência Nacional do Cinema (Ancine), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav), o edital abrange sete linhas temáticas: infantil, infanto-juvenil, natureza e meio ambiente, futebol feminino, sociedade e cultura, produção e finalização de longas-metragens, e coprodução de novela.

Em relação à novela, o edital não define uma temática, mas aponta que a produção deve trazer elementos da cultura e da sociedade brasileira, como é de praxe no formato, historicamente. "É importante que a proposta dialogue com a tradição da telenovela brasileira, mas sem deixar de lado a inovação", diz o texto.

Ainda não há previsão de quando a novela entrará na grade da TV Brasil. O projeto deve levar alguns anos para ser concluído e transmitido na televisão.