Três novos vilões viram 'Volta por Cima' do avesso

Com a morte de Baixinho (Rodrigo Garcia), 'Volta por Cima' (Globo) ficou praticamente sem um vilão bem definido. A partir disso, a autora Claudia Souto decidiu criar um núcleo inteiro com novos antagonistas.

Quem são os novos vilões

A partir de novembro, entrarão na trama das 19h os atores Enrique Díaz, José de Abreu e Guilherme Weber para interpretar respectivamente Gerson, Rodolfo e Marco.

Enrique Diaz será Gerson em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

Gerson, papel de Díaz - que aliás está no ar na reta final de 'No Rancho Fundo', será o chefe de uma gangue de bicheiros. Rodolfo e Marco serão pai e primo do contraventor.

Enquanto Gerson é o líder da quadrilha especializada em jogo do bicho, Rodolfo é um bicheiro aposentado, que deu espaço para o filho chefiar o negócio. Já a função de Marco ainda não foi esclarecida pela emissora.

Ao que parece, os novos personagens vão ter uma ligação com o núcleo de Violeta (Isabel Teixeira), mãe de Baixinho, que faleceu em uma briga com Osmar (Milhem Cortaz). É ela que agora precisa comandar os negócios escusos que eram ordenados pelo filho.