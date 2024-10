TOCA comemora lançamento oficial com show de Marcelo D2; veja como ir

O UOL já anunciou a chegada de TOCA, a nova plataforma que posiciona a música, os artistas e os fãs como protagonistas, e o sábado (26) será marcado com uma festa de lançamento oficial com Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba, na Audio, em São Paulo.

Para garantir presença, os ingressos estão disponíveis, a partir de R$ 72 (meia-entrada pista) no site e aplicativo da Ticket360, assim como na bilheteria física e virtual da Audio, sem taxa de conveniência.

Assinante UOL conta com 30% de desconto na compra de ingressos.

O evento vai contar com artistas e músicos convidados, além de todo time de criadores do TOCA e do UOL. E, falando neles, para abrir essa noite especial, a cantora Bebé Salvego, que apresenta o programa No Tom, mostra sua voz marcante com influências do jazz, pop e r&b, além das sessions da DJ Sophia e do , DJ Patrick Torquato.

Com coro, percussão, violão de sete cordas, cavaquinho e metais, o show do artista une o samba e o rap, em um verdadeiro ritual de celebração da ancestralidade e raízes brasileiras. No repertório, faixas de sucesso como "Povo de Fé", "Saravá", "Tambor de Aço" e clássicos do samba, aliados a um show à parte no telão, com imagens de resistência de seus personagens, tradição de subúrbio, que enriquecem a cultura popular.

Toca UOL Apresenta: Marcelo D2 & Um Punhado de Bamba

Data: 26 de outubro (sábado)

Abertura da casa: 22h

Classificação: 18 anos

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca - SP

Capacidade da casa: 3.200 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Área PNE: sim

Local para alimentação: sim

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29597/ingressos-para-marcelo-d2-e-um-punhado-de-bamba | Assinante UOL tem 30% de desconto na compra de ingressos