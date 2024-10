Simone Biles exalta Rebeca Andrade em documentário: 'Não é humana'

Os episódios finais de "O Retorno de Simone Biles" chegaram à Netflix hoje, 25, e encerram a série documental sobre a atleta americana que possui onze medalhas olímpicas, sendo considerada como a melhor do mundo. No entanto, segundo o próprio documentário, há apenas uma pessoa que pode desbancar a Biles: a brasileira Rebeca Andrade.

Ela não é humana. As pessoas pensam que eu não sou, mas ela não é.

Simone Biles, em documentário da Netfix

O quarto episódio acompanha as Olimpíadas de 2024 em Paris, e faz questão de mostrar como Rebeca Andrade causa medo em Biles. "Andrade está me dando trabalho [...] Isso me estressa", revela.

Especialistas em ginástica olímpica também elogiam Andrade durante "O Retorno de Simone Biles". "Rebeca Andrade é a ginasta que surgiu como uma verdadeira concorrente para Simone Biles", disse um comentarista da competição.

A treinadora Cecile Landi também enaltece a brasileira, e diz ela ser uma "ameaça" a Biles. "Simone não pode mais cometer tantos erros como no passado."

Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo nas Olimpíadas de Paris, em 2024, superando Simone Biles na categoria. A americana levou ouro por equipes, no individual geral e no salto, e prata no solo.

Um momento icônico das Olimpíadas aconteceu quando Andrade subiu ao pódio para receber a medalha de ouro, sendo reverenciada por Simone Biles. A cena aparece rapidamente em "O Retorno de Simone Biles", mas o primeiro lugar não é mencionado.