Quem era João Rebello, sobrinho de Jorge Fernando assassinado na Bahia

João Rebello Fernandes, ex-ator mirim da Globo e sobrinho do diretor Jorge Fernando, foi assassinado aos 45 anos na noite de quinta-feira (24) em Trancoso, na Bahia. A Polícia Civil do estado investiga o caso.

Quem era João Rebello

Ator era um dos sobrinhos de Jorge Fernando. O diretor, que morreu em 2019, comandou produções como "Guerra dos Sexos" (1983), "A Próxima Vítima" (1995) e "Chocolate com Pimenta" (2003).

Ex-astro mirim era filho da atriz e diretora Maria Rebello. Em setembro, por meio das redes sociais, ela contou que os filhos, João e Maria Carol, estavam morando na Bahia. "Meus amores, meus filhotes foram morar na Baêa. Eu aqui morrendo de saudades", escreveu.

João Rebello atuou em algumas produções da Globo, a exemplo de "Cambalacho" (1986), "Bebê a Bordo" (1989), "Deus nos Acuda" (1992) e "Vamp" (1991). Afastado da TV desde então, ele chegou a fazer uma participação especial em "Divertics" (2013).

Ex-ator mirim trabalhou com DJ e produtor nos últimos anos Imagem: Reprodução/Instagram

Ator era apaixonado por cinema. Entre os filmes que marcaram a vida do artista estão: "Hair" (1979), "O Retorno de Jedi" (1983) e "Mad Max: Fury Roud" (2015).

Ele trabalhou com DJ e produtor nos últimos anos. Em perfil no Instagram, que conta com pouco mais de 3 mil seguidores, o músico compartilhava imagens de trabalhos audiovisuais e eventos que participava.