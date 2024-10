Quem é o ator que fez Nicole Kidman ficar excitada em cena?

Nicole Kidman contou que teve que pedir uma pausa nas gravações de "Babygirl", filme no qual contracena com Harris Dickinson, após tanta excitação.

"Houve uma enorme quantidade de compartilhamento, de confiança, e depois frustração. Era tipo: 'Não me toque'. Houve momentos em que estávamos filmando e eu estava tipo: 'Não quero mais ter um orgasmo. Não chega perto de mim. Eu odeio fazer isso'", contou a atriz, em entrevista ao jornal The Sun.

Quem é o Harris Dickinson?

O ator nasceu em Londres e tem 28 anos. Ele contou que cresceu em uma vizinhança que era alvo frequente de bandidos. "Nosso carro foi roubado algumas vezes, e nossa casa foi saqueada. Uma vez, alguém roubou um banco, correu pela estrada e colocou uma arma na cabeça da minha mãe", disse em entrevista à revista GQ.

Harris começou a trabalhar aos 14 anos. Ele foi professor de teatro para crianças, atendente em um café, garçom em funerais, trabalhou em uma loja de roupas e também recolhendo lixo na ponte de Londres. Ele contou a The Guardian que também trabalhou em um hotel enquanto juntava dinheiro para financiar suas viagens a Los Angeles, onde tentaria uma vaga como ator.

Consegui um piloto e falei para o hotel: 'Desculpa, gente, mas chegou a minha vez! Estou indo para Hollywood! Então dois meses depois, precisei voltar e pedir meu emprego de volta.

A estreia do ator em "Beach Rats" (2017) foi um divisor de águas na sua carreira. Desde então, ele esteve em algumas grandes produções, como a série "Assassinato no Fim do Mundo" (2003); o filme "Garra de Ferro" (2003), com Zac Efron e Jeremy Allen White; estrelou o drama de guerra "Blitz" (2024); e protagonizou "Triângulo da Tristeza" (2022).

Além da atuação, Harris também faz trabalhos como modelo. Ele estrelou a campanha da marca italiana Prada deste ano.