Promotores recomendam nova sentença a irmãos Menendez pelos assassinatos dos pais

Promotores recomendarão nova sentença para Erik e Lyle Menendez pelos assassinatos de seus pais em 1989 na casa da família em Beverly Hills, dando aos irmãos uma chance de liberdade após 34 anos atrás das grades.

O promotor público do Condado de Los Angeles, George Gascón, anunciou durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 24, que seu gabinete recomendaria que os irmãos fossem sentenciados de 50 anos à prisão perpétua. Como eles tinham menos de 26 anos na época dos crimes, eles serão elegíveis para liberdade condicional imediatamente, disse ele. "Cheguei a um ponto em que acredito que, segundo a lei, a nova sentença é apropriada", disse Gascón.

Os promotores irão ao tribunal nesta sexta-feira, 25, para fazer o pedido, mas Gascón disse que alguns membros de seu gabinete se opõem à decisão e podem estar no tribunal enquanto o caso prossegue.

Os irmãos Menendez foram condenados em 1996 à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Lyle Menendez, então com 21 anos, e Erik Menendez, então com 18, admitiram que atiraram fatalmente em seu pai, o executivo de entretenimento Jose Menendez, e em sua mãe, Kitty Menendez. Os irmãos disseram que temiam que seus pais estivessem prestes a matá-los para impedir que as pessoas descobrissem que Jose Menendez havia abusado sexualmente de Erik Menendez por anos.

A família extensa dos irmãos implorou por sua libertação, dizendo que eles merecem ser livres após décadas atrás das grades. Vários membros da família disseram que no mundo de hoje - que está mais ciente do impacto do abuso sexual - os irmãos não teriam sido condenados por assassinato em primeiro grau e sentenciados à prisão perpétua.

Vários membros da família, incluindo sua tia Joan Andersen VanderMolen, sentaram-se nas primeiras fileiras da entrevista coletiva de quinta-feira. VanderMolen era irmã de Kitty Menendez e apoiou publicamente sua libertação. Mark Geragos, um advogado dos irmãos, também estava lá.

Os irmãos Menendez foram julgados duas vezes pelos assassinatos de seus pais, com o primeiro julgamento terminando em um júri empatado. Os promotores na época alegaram que não havia evidências de abuso sexual, e muitos detalhes em sua história de abuso sexual não foram permitidos no segundo julgamento. O gabinete do promotor público também disse na época que os irmãos estavam atrás do patrimônio multimilionário de seus pais.

Apesar de suas sentenças perpétuas, Gascón disse que os irmãos trabalharam na redenção e reabilitação dentro da prisão. "Acredito que eles pagaram sua dívida com a sociedade", disse ele.

em todos os membros da família Menendez apoiam a nova sentença. Os advogados de Milton Andersen, o irmão de Kitty Menendez, de 90 anos, entraram com uma petição legal pedindo ao tribunal que mantivesse a punição original dos irmãos. "Eles atiraram na mãe, Kitty, recarregando para garantir sua morte", disseram os advogados de Andersen em um comunicado na quinta-feira. "A evidência continua extremamente clara: o veredicto do júri foi justo, e a punição é adequada ao crime hediondo."

O promotor público de Los Angeles está no meio de uma dura luta pela reeleição contra o ex-promotor federal Nathan Hochman, que culpou as políticas de reforma progressiva de Gascón pelos recentes assassinatos de alto perfil e pelo aumento da criminalidade no varejo. Gascón disse que seu escritório recomendou uma nova sentença para cerca de 300 infratores, incluindo pessoas atrás das grades por assassinato.

O caso Menendez ganhou nova força nas últimas semanas depois que a Netflix começou a transmitir o drama de crime real Monstros: A história de Lyle e Erik Menendez. As evidências sob revisão do promotor incluíam uma carta escrita por Erik Menendez que seus advogados dizem corroborar as alegações de que ele foi abusado sexualmente por seu pai. Roy Rossello, ex-membro do grupo pop latino Menudo, também se apresentou recentemente dizendo que foi drogado e estuprado por Jose Menendez, o pai dos meninos, quando era adolescente na década de 1980. Menudo foi lançado pela RCA Records, que Jose Menendez chefiava na época.

Rossello falou sobre seu abuso na série documental Peacock de 2023 Menendez + Menudo: Boys Betrayed. Suas alegações são parte das evidências listadas na petição apresentada no ano passado pelo advogado dos irmãos Menendez, buscando uma revisão de seu caso. A afirmação de Rossello de que ele foi estuprado duas vezes por Jose Menendez faz parte da petição dos irmãos Menendez.

Embora Kitty Menendez não tenha sido acusada de abusar de seus filhos, ela parece ter facilitado o abuso, de acordo com a petição. Um primo testemunhou durante o primeiro julgamento dos irmãos que Lyle disse a ela que estava com muito medo de dormir em seu quarto porque seu pai entrava e tocava em seus órgãos genitais. Quando o primo contou a Kitty Menendez, ela "arrastou Lyle com raiva para cima pelo braço", dizia a petição. Outro membro da família testemunhou que quando Jose Menendez estava no quarto com um dos meninos, ninguém tinha permissão para andar pelo corredor do lado de fora, de acordo com a petição.