Paolla Oliveira faz desabafo ao citar suposta rivalidade com famosas

Paolla Oliveira, 42, fez um desabafo sobre as especulações de que teria uma rivalidade com outras famosas.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (25), a atriz publicou, no feed de seu perfil do Instagram, fazendo uma reflexão sobre o assunto. Ela compartilhou uma série de prints de comentários e suposições que especulavam supostas 'rixas' com celebridades como Yasmin Brunet, Carolina Dieckmann e Patrícia Poeta.

Um dos comentários questionavam a autenticidade dos testes para conseguir o papel de Heleninha Roitman no remake de 'Vale Tudo'. A fala insinuava que Paolla ela teria 'roubado' a vaga de Dieckmann.

Outra pessoa disse que Paolla estaria 'com ciúmes' da participação de Poeta na Grande Rio. "Vocês já repararam como estão tentando sempre colocar as mulheres umas contra as outras? Qual será a graça, né? Quando acho que esse assunto acabou, ele dá um jeitinho de voltar e me dá uma vontade de falar", iniciou ela.

A atriz refletiu sobre o que mundo as incita. "Por que o mundo quer que a gente viva em constante competição? Ela não surgiu assim do nada: durante muito tempo, fizeram a gente acreditar que havia só um assento para a gente ocupar. E, sem perceber, a gente vai reforçando que nosso espaço é pequenininho mesmo, é limitado. Fazem a gente acreditar que a gente precisa se estapear, sair na porrada, para conseguir sentar naquele assento no meio da sala. Pior que a gente consome, comenta, se envolve com esse tipo de notícia. Por que, mesmo? A gente clica na notícia de coisas como 'fulana está com ciúmes de ciclana', 'ciclana não gosta de fulana'".

Por fim, Paolla apontou que há espaço para todas. "Por que a gente comprou essa ideia sem perceber que isso faz a gente cair no mesmo ciclo, de novo e de novo? Afinal de contas, não é sobre elas. É sobre cada uma de nós. E se a gente decidisse pensar diferente, ampliar esse espaço, o tempo todo, entre a gente? Onde eu chegar, outras podem vir. E quem falou que a gente não pode puxar uma cadeira, uma para as outras? Quem falou que a gente não pode sentar, rir, compartilhar, tomar uma cerveja, e ser feliz? Quem foi que falou? Eu, hein".

Na legenda do post, a estrela fez um questionamento. "Por que será que o mundo quer que a gente viva em constante competição? Vale o exercício, antes de um comentário desnecessário ou de achar normal essas matérias, pensar: quem é que ganha com essa rivalidade entre nós, a todo momento sendo exaltada?".