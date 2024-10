'No Rancho Fundo': Fé tem reação inesperada ao descobrir que o pai morreu

Em cenas previstas para o capítulo de segunda-feira (28), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Fé (Rhaisa Batista) se desespera ao acreditar que Primo Cícero (Haroldo Guimarães) morreu.

O que vai acontecer

Após a tentativa de assassinato a mando de Deodora (Debora Bloch), Primo Cícero fica assustado e bola um plano com Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), Timbó (Enrique Diaz) e Xaviera (Giovana Cordeiro). Para desmascarar quem cometeu o crime contra o homem, ele fingirá que realmente morreu.

Caridade (Clara Moneke) será a única filha de Primo Cícero que saberá da verdade. Com isso, as duas outras filhas do primo de Seu Tico Leonel sofrerão muito com a suposta morte do pai.

Fé e Esperança (Andréa Bak) ficarão completamente desesperadas ao receberem a falsa notícia. Com isso, Caridade fica com peso na consciência por estar enganando as irmãs.

