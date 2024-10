No Faro, Júlia é banida de exibição aos peões por quebrar regra: 'Vergonha'

Eliminada nesta quinta-feira (24) da Fazenda 16 (Record), Júlia foi surpreendida na Hora do Faro desta sexta (25) ao não poder aparecer para os peões confinados.

Quando a peoa ainda estava na Fazenda, Flora pediu para Julia dar um "sinal" após sua eliminação — o que vai contra as regras do programa. Já na Hora do Faro, Julia avaliou Flora como "sincera, justa, honesta, carinhosa e inteligente".

Chico Barney, que acompanhou a gravação do programa, diz que a "dica" poderia ser o uso da plaquinha "inteligente", que indicaria que o jogo de Flora está correto. "Mas seria o contrário", diz Dieguinho.

Por conta do "combinado" com Flora, Rodrigo Faro avisou para Julia que suas plaquinhas não seriam exibidas para os peões que estão na sede. Julia foi pega de surpresa, e disse que a fala foi "uma brincadeira" de Flora.

Eu via a Julia se encolhendo de vergonha na poltrona. Ela ficou constrangida, na minha visão Chico Barney

Júlia reconhece ser 'planta humilde' e detona Vanessa

Chico diz que a participação de Júlia foi "muito boa" e fez revelações "gravíssimas". "Ela mandou muito bem, foi divertida", diz. "As coisas que ela disse são impactantes".

A peoa rasgou elogios para Sacha, chamando-o se "justo" e "inteligente", mas também "ranzinza" e "egoísta".

Já Vanessa e Zé Love são os peões de quem Julia tem "mais ranço", avaliou Chico. "Ela se incomoda a ponto de dizer que não gosta nem de ouvir a voz da Vanessa", disse.

Vanessa foi chamada de "infantil", "insuportável" e que "joga sujo".

Por outro lado, Júlia reconheceu ser "mais planta" que Vanessa. "Adorei. Acho Júlia uma menina brilhante" ,disse Chico. "Planta humilde".

Zé Love, por sua vez, foi chamado de "agressivo", "desequilibrado" e "manipulador" — mas "engraçado". "Julia é muito espirituosa na maneira como observa", avalia Chico.

Segundo Dieguinho, Júlia escolheu ficar "inerte" em um grupo que só decai. "Ela poderia ter feito mais (…) Teve muitas oportunidades na mão. O jogo esteve na mão dela várias vezes, mas ela não soube aproveitar a seu favor; preferiu ficar no comodismo".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso