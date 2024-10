Mário Gomes desabafa após despejo: 'Já chorei várias vezes por causa disso'

Mário Gomes, 71, fez um desabafo em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular (Record) após ser despejado da mansão em que morava.

O que aconteceu

Na reportagem, ele mostra o "puxadinho" na casa da filha, onde agora mora com a esposa. "Moro ali [na Joatinga, zona oeste do Rio] desde garoto, meu pai ia ali. É a minha área, né? Eu já chorei várias vezes por causa disso".

O ator foi despejado há pouco mais de um mês após decisão judicial. O Domingo Espetacular vai ao ar neste domingo (27).

Despejo

O ator, a esposa e os dois filhos menores de idade foram despejados no dia 16 de setembro. "Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo. É uma dor imensa, um sentimento absurdo. Por enquanto, estou na casa da minha filha. Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel. A princípio, estou na rua, debaixo da ponte", disse Mário em entrevista ao Extra.

O imóvel foi leiloado em 2011, para cobrir dívidas trabalhistas. A mansão foi arrematada pela Aspag (Associação dos Servidores Públicos Auxiliares dos Governos da União, dos Estados e dos Municípios do Brasil), por R$ 720 mil, por determinação do Tribunal de Justiça do Paraná.

A dívida trabalhista com cerca de 80 funcionários está avaliada em R$ 923.521 mil e é referente à empresa Mário Gomes Indústria E Comércio De Confecções LTDA, que funcionou em Entre Rios do Oeste, no Paraná, de 1996 a 2005. Ela atuava no ramo de confecção de peças de vestuário.