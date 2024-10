Marcelo Gouveia cai para trás ao ver morto-vivo no caixão

No capítulo de sábado (26), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Marcelo Gouveia (José Loreto) quase morre do coração ao ver Primo Cícero (Haroldo Guimarães) no caixão.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

Após decidir forjar a própria morte, Primo Cícero terá que entrar no caixão. "Entre no caixão logo. Para fazer a prova", ordena Timbó (Enrique Diaz). "A gente precisa ver se esse teu corpanzil vai caber aí direitinho, se vai fechar sem problema", diz Seu Tico Leonel (Alexandre Nero).

O pai de Caridade (Clara Moneke) reluta em entrar no caixão. "Fechar o caixão? Ah, eu não vou entrar aí não! Isso dá mau agouro", fala o homem. "Ah, tu vai entrar sim, que eu não me despenquei lá de Canta Pedra para essas banda de cá para ver morto-vivo desistir do próprio velório", responde Timbó.

Nesse momento, Marcelo Gouveia chega no rancho fundo e vê o objeto fechado. "Que caixão é esse? É pra mim?", pergunta o vilão.

O criminoso fica chocado ao ficar sabendo que Primo Cícero morreu. "Nosso primo morreu!", mente o pai de Quinota (Larissa Bocchino). "Primo Cícero... está morto?", pergunta Marcelo Gouveia sem acreditar.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.