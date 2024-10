Mania de Você hoje (25): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Mais uma chantagem de Luma (Agatha Moreira) a Mavi (Chay Suede) vai movimentar o capítulo desta sexta-feira (25) de 'Mania de Você' (Globo). Além disso, Michele (Alanis Guillen) e Cristiano (Bruno Montaleone) aceitarão se mudar para Portugal. Confira o resumo do que vai acontecer hoje na novela das 9.

O que vai acontecer

Luma alerta Rudá para o perigo de vigiar Mavi. Mércia se recusa a contar a Mavi onde estão as imagens do assassinato de Molina. Iberê estranha o interesse de Nahum sobre sua vida. Viola deixa claro para Mavi que não confia no namorado. Luma tenta extorquir dinheiro de Mavi, dizendo que descobriu suas atividades ilícitas. Michele e Cristiano contam a Viola que aceitaram o convite de Iberê para trabalhar em Portugal.

Hugo desaprova o namoro de Bruna com Iarlei. Berta pede a Sirlei que não conte a Ísis que eles foram à praia juntos. Dhu vende a TV para dar o dinheiro a Leo Caravelli. Rudá conta a Moema sobre sua intenção de provar que Mavi é contrabandista.Mavi paga Walter para dar um susto em Viola. Nahum visita Moema. Iberê entrega as passagens para Michele e Cristiano. Rudá descobre sobre as atividades ilegais de Mavi.