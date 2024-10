Luxo e mais: quem é influencer que teve R$ 800 mil apreendido em operação

A influenciadora Duda Souza, 25, teve R$ 800 mil em bens apreendidos durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais.

O que aconteceu

A jovem é investigada por exploração de jogos de azar, promoção ilegal de rifas, lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra o consumidor. Com pouco mais de 200 mil seguidores, ela divulga jogos e sorteios ilegais, como a rifa de um iPhone 16 Pro Max, no valor de R$ 0,38.

Segundo O Globo, foram apreendidos itens como uma bolsa de bebê da Gucci no valor de R$ 15 mil, duas alianças da Bulgari, avaliadas em R$ 150 mil, e um casaco da Balenciaga, avaliado em US$ 5 mil, equivalente a R$ 28 mil, além de dois carros e um jet ski.

Nas redes sociais, Duda compartilha uma vida luxuosa com viagens a Dubai, carros de luxo, joias, roupas e bolsas de grife e até dinheiro. Ainda conforme o Globo, a renda declarada da influenciadora é de R$ 4 mil, mas investigadores apontaram que ela movimentou cerca de R$ 2 milhões entre julho e dezembro de 2023.

Duda Souza compartilhou viagens de luxo Imagem: Reprodução/Instagram

Após a apreensão, a jovem usou seu perfil no Instagram para comentar o caso. "O que aconteceu, todos nós [influenciadores] estamos sujeitos. A polícia está fazendo o trabalho dela. Temos a vida exposta, pública, que bota a cara todo dia, mostra carro, está propício a isso [investigação], como eu fui".

Estou em paz e espero que a polícia faça o trabalho dela. Sobre os sorteios, tudo que estava aqui em casa levaram. Peço compreensão porque essa investigação está em sigilo sob a minha assessoria jurídica. Quando tiver qualquer retorno eu trago aqui pra vocês. Vou voltar para internet aos poucos Duda Souza

Segundo a CNN, Duda teria confessado aos policiais que recebia cerca de R$ 40 mil por mês pela divulgação de bet e das rifas. As empresas que pagavam a influenciadores são fora do Brasil e denunciadas pelo sistema de fraudes do Banco Central.