Luana sobre treta de Zé Love no Faro: 'Achei que ia ter expulsão ao vivo'

Após as gravações do Hora do Faro de domingo (27), os peões de A Fazenda 16 (Record) comentaram uma treta que aconteceu entre Zé Love e Sacha na gravação desta sexta-feira (25).

O que aconteceu

Luana comentou a treta. "Nossa, gente, isso que aconteceu aqui eu fico muito nauseada. É muito peso. A gente tem que orar e rezar muito e acreditar muito em Deus, sabe?"

Sacha disse não se abalar."Eu tenho minha fé e já passei por isso várias vezes. Não me abala, não."

Gui narrou a situação. "A Luana falou assim 'coloquem as mãos para trás', pra você e pro Zé."

Luana explicou. "Pra vocês não serem expulsos. Eu juro que tava achando que ia acontecer uma expulsão ao vivo."

Ele tá perdendo o controle e isso pode fazer mal pra ele. Não apenas para a gente, para ele, pra saúde dele, pra saúde da família dele. Luana

Sacha comentou não se preocupar. "Não tô nem um pouco preocupado com a saúde dele."

Luana reforçou achar que o peão vai ser expulso. "Tô falando sério... Ele vai acabar sendo expulso por agressão."

