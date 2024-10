A Fazenda 16: Luana fala palavrão ao vivo e surpreende Adriane Galisteu

Enquanto estava no deck de eliminação, antes do resultado da quinta roça de A Fazenda 16 (Record), Luana soltou um palavrão ao vivo.

O que aconteceu

A roceira se envolveu em uma treta ao vivo com Fernando. "Você vai responder criminalmente, querido. Nós, mulheres, não precisamos de mais ninguém falando que a gente mostra o c* por aí de fio dental!"

Assim que ouviu o palavrão, Adriane Galisteu interviu. "Ó, ó".

Os dois peões continuaram tretando.

Quando eles se acalmarem, a apresentadora relembrou o aviso que sempre dá aos peões. "Segura o palavrão."

