Luana é 'bomba-relógio' e Júlia 'não jogou nada': Peões avaliam roça

Zé Love, Gizelly, Camila e Fernando avaliaram a roça da noite anterior na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Zé Love disse que Júlia foi eliminada por não aparecer no jogo. "Falando de coração: Julia não jogou nada. Era muito inteligente, sabia falar muito no ao vivo, sabia se explicar. Só que ela não jogava."

Fernando disse que ela seria uma "marionete". "Ela acabou sendo manipulada", disse.

Em seguida, os peões falaram sobre Luana. Gizelly disse que ela era a pessoa "mais falsa que já convivi em toda a minha vida".

Camila disse que Luana era uma "bomba-relógio", capaz de "implodir" o próprio grupo de Sacha. "Deixa a Luana duas semanas na Baia pra vocês verem quem é a Luana", concordou Zé Love.

"Eu tô cheia de ódio", disse Camila, que foi aconselhada a perdoar o quarteto. "Perdoar o caralho, Gizelly, Porr*. Não fode"

Zé chegou a dizer que eles precisam começar a "debochar" dos peões rivais que vão para a roça. "Agora gente, tem que debochar, tem que levar debochando. Aí eles vão ficar putaço."

