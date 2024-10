Leão Lobo conta bastidores com Maguila: 'Unidos pelo preconceito da mídia'

O puglista Maguila faleceu nesta quinta-feira (24) por complicações de uma doença que sofria há anos, a encefalopatia traumática crônica, conhecida como demência pugilística.

Leão Lobo diz que foi "unido" a Maguila pelo "preconceito da mídia". "Eu me assumi no ar, e começaram a me juntar com os 'héteros assumidos'", lembra.

Foi em um programa que Leão teve contato com Maguila, o qual ele lembra como "carinhoso". Segundo o comentarista, Maguila disse, no ar, que Leão poderia "ficar com quem quisesse". "Fez um discurso carinhoso, foi super respeitoso, e isso nos aproximou mais", conta. "Fomos unidos pelas nossas diferenças, mas tínhamos uma coisa em comum: o respeito humano".

Leão diz que acabou virando amigo de Maguila, e o considera muito "sensível e educado".

Sempre que podia esta próximo dele, eu queria estar, porque era uma pessoa muito simpática, querida, espontânea e verdadeira Leão Lobo

Sem explicações, assassinato de João Rebello é estranho e inquietante

Sobrinho do diretor Jorge Fernando, João Rebelo morreu após ser atingido por vários disparos em Trancoso. A motivação do crime ainda não é clara, mas ele pode ter sido morto em um "acerto de contas".

Yas Fiorelo diz que se trata de uma "situação muito difícil", principalmente porque João havia acabado de se mudar para Trancoso. "Um assassinato muito brutal. Muita força para a família", desejou.

Leão Lobo diz que o assunto precisa ser "muito bem investigado". "É muito triste. Uma coisa absurda e sem explicação. Trancoso é um lugar até sofisticado, que a gente nunca ouve muito de violência. É uma história muito estranha e inquietante", diz.

