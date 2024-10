Kerline: 'Roça falsa com Sacha entregaria campeão da Fazenda'

Kerline e Dieguinho comentaram os principais destaques da A Fazenda 16 no Central Splash desta quinta (24). A dupla avaliou o pedido de Zé Love sobre uma possível roça falsa e quais as consequências para o jogo.

"Vou passar na sala dele [Carelli] e pedir para fazer. O Love é muito arrogante, soberbo. Se uma roça falsa mostrar que saiu uma pessoa que eles queriam e ela mesmo volta, muda o jogo sim. Está querendo mandar na audiência agora também?", disse Dieguinho.

Kerline avaliou que ainda não é o momento certo para a dinâmica, mas "talvez nas próximas duas semanas"."A Luana é um bom nome para isso. Ela iria assistir às pessoas falando mal dela. E eu queria ver a reação dela, se ela voltaria descontrolada ou mais equilibrada e consciente do jogo."

O nome do Sacha foi o favorito de Dieguinho para viver a roça falsa. "Eles têm tanta certeza das características, adjetivos e rótulos muito cruéis que estão dando para ele, que se ele cair em uma roça falsa, vão acreditar que estão certos, o público realmente enxergou o que ele tinha."

Kerline discordou. "Ele indo e voltando ficaria na cara que ele é o campeão."

