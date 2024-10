K-pop: Yeonjun e Anne Hathaway juntos; Aespa, Illit e Jin lançam músicas

Mais uma sexta-feira, e com ela o nosso tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no WhatsApp para ficar sempre por dentro de tudo e nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

As fofíssimas do Illit saíram na capa digital da Vogue Korea.

Vinte de outubro é o dia do Twice! Um dos maiores grupos de K-pop de todos os tempos completou nove anos de existência. Parabéns para elas e para os Onces!

APT APT APT APT! Hitou demais o single da Rosé com Bruno Mars. A música quebrou recorde de streaming para uma solista feminina e ultrapassou "Fortnight", de Taylor Swift com Post Malone, como maior estreia para um dueto em 2024.

A alegria do Felix de fazer show "em casa", em Melbourne (Austrália). DominATE Tour desta semana é toda por lá. Dia 26, ela passa por Sidney —cidade do Bangchan.

WHI-WHIPLASH! Aespa retornou com outro hit nas mãos. Veja o MV de "Whiplash".

Saiu o comeback do Illit com a fofíssima "Cherish (my love)".

Outro grupo que fez um excelente comeback foram as Purple Kiss. Confira "On My Bike".

Confira aqui nossa playlist com os lançamentos mais recentes do k-pop.

O fim do contrato solo das Blackpink com a YG foi a melhor coisa que aconteceu na carreira delas. E vocês, concordam?

Splash conversou com Jung Chaeyeon, atriz do drama "Família por Escolha" (VIKI). Ela explicou como ser idol ajudou no amadurecimento e crescimento dela.

Nesta semana, Splash fez live com a Revista HIT. Entre os temas abordados está a dificuldade das empresas de k-pop em administrar fãs e idols.

A YG divulgou o lightstick oficial das Babymonster e é um monstrinho com dentes.

Parabéns para Ateez (e pros atinys) que comemorou seis anos de existência em 24 de outubro.

Yeonjun posta foto com Anne Hathaway?!! Os dois se conheceram no evento da marca Moncler, em que ambos são embaixadores.

Jin retomou a carreira após se licenciar para o serviço militar. Ele lançou single que abre sua nova era e será coroada com o álbum "Happy".

E veja o MV do pré-single,"I'll Be There".