Juninho avalia Albert como 'conveniente' e diz cansar de grupo

Em uma conversa com Zaac na cozinha, Juninho reclamou dos ataques em grupo em um peão e do posicionamento de Albert em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

"Quando o Albert vê que tá ganhando fica aqui. Na roça, até alguém sair, ele fica distante. Quando volta, ele gruda de novo. Isso em todas as roças", afirmou o cantor. "Tô muito desconfiado porque ele é um cara que pisa em qualquer um aqui e f***-se. Tudo bem é o jogo, mas eu não mudei."

"É como eu falei, tenho direito de não concordar com o jogo dele", responde Zaac.

"Pior que isso aqui não tá mais sendo um grupo, velho. Só está chegando gente", aponta Juninho sobre a aproximação de Gizelly, Flora e Camila com seus aliados. "Imagina 13 votos em uma pessoa só?"

Perdeu a graça já! Vai chegar uma hora que a gente vai ficar votando 14 pessoas em uma. Vamos ficar com 15 pessoas pra votar em uma pessoa. Tô entendendo que Camila, Flora e Gizelly.

"Mas não adianta falar, não adianta falar pro grupo, porque eles não escutam", responde Zaac.

