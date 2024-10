Ideia de alojamento em A Fazenda é melhor que os três quartos no BBB

Chico Barney e Bárbara Saryne analisaram a facilidade com que os peões de A Fazenda (Record), rompem e mudam de alianças na casa. Na noite de quinta-feira (24), Luana voltou da roça e selou sua entrada no grupo de Sacha, Yuri e Gui. Vanessa passou pelo grupinho e pelo grupão, até se aliar a Zé Love definitivamente.

"Eu to adorando essa fluidez do elenco nos grupos", analisa Chico. Ele compara com o Big Brother, em que os brothers se dividem muito pelos quartos. Como no BBB 23, em que Alface e Fred protagonizaram grandes dramas ao romperem e trocarem de cômodo.

"Era uma divisão meramente geográfica, era um dramalhão para se virar contra, para sair do quarto, ir para outro lugar", comenta o colunista.

Aqui eles tretam e eles mudam, sem medo de ser feliz. Acho que nesse quesito, o fato de ser um alojamento, um quarto só, não tem muito a frescura de 'para onde vou me mudar', todo mundo tem que conviver no caos, acho que facilita. A ideia do alojamento é até as vezes melhor que os três quartos do BBB.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Júlia? Resultado parcial Total de 7180 votos 0,13% Albert Bressan 0,58% Babi Muniz 11,59% Camila Moura 0,06% Fernanda Campos 0,07% Fernando Presto 2,10% Flor Fernandez 0,01% Flora Cruz 1,39% Gui Vieira 3,01% Gilsão 0,17% Gizelly Bicalho 0,56% Juninho Bill 0,92% Luana Targino 14,61% Sacha Bali 8,91% Sidney Sampaio 14,76% Vanessa Carvalho 9,14% Yuri Bonotto 5,00% Zaac 26,99% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7180 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso