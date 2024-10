Homem-Aranha 4 será lançado em julho de 2026, diz revista

Com retornos de Zendaya e Tom Holland, Homem-Aranha 4 será lançado em 24 de julho de 2026, segundo a revista Variety.

O que aconteceu

Sem título oficial, o projeto será dirigido por Destin Daniel Cretton e estreará logo após "Vingadores: Doomsday", que sairá em 1º de maio de 2026, afirma a revista. "Homem-Aranha: Longe de Casa" foi lançado de forma semelhante, apenas dois meses após "Vingadores: Ultimato".

Durante uma aparição no "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" na terça-feira (22), Holland confirmou que o quarto filme do teioso começará a ser produzido em meados de 2025. "No próximo verão, começaremos a filmar. Está tudo pronto. Estamos quase lá".

O ator revelou que leu um rascunho do roteiro do longa e disse que "os escritores estão fazendo um ótimo trabalho".