GoonyGoogles reage a Bebé; cantora é atração da festa de lançamento do TOCA

O youtuber americano Clinton Manigault, mais conhecido como 'GoonyGoogles', reagiu ao último álbum de Bebé.

A cantora, compositora e apresentadora do programa No Tom, do TOCA UOL, caiu nas graças do exigente ouvinte, que destacou a "multiplicidade de gêneros" das músicas "Assome", "Recado Dado" e "De Ponta Cabeça". Para ele, o som de Bebé é "internacionalmente grande".

O 'react' não ficou apenas na parte musical. GoonyGoogles acompanhou a letra traduzida das músicas e destacou: "Essas são muitas de alta qualidade paa terminar um relacionamento", diz. "Eu estou bem animado para vê-la pessoalmente", ele avisa.

Bebé é uma das atrações de abertura da festa de lançamento do TOCA UOL, que acontece neste sábado (26), na Audio SP. A noite conta ainda sessions da DJ Sophia e DJ Patrick Torquato e será coroada com o show de Marcelo D2.

Para garantir presença, os ingressos estão disponíveis, a partir de R$ 70 (meia entrada pista) no site e aplicativo da Ticket360, assim como na bilheteria física e virtual da Audio, sem taxa de conveniência.

Assinante UOL conta com 30% de desconto na compra de ingressos.

Toca UOL Apresenta: Marcelo D2 & Um Punhado de Bamba

Abertura: Bebé

Data: 26 de outubro (sábado)

Abertura da casa: 22h

Classificação: 18 anos

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca - SP

Capacidade da casa: 3.200 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Área PNE: sim

Local para alimentação: sim

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29597/ingressos-para-marcelo-d2-e-um-punhado-de-bamba | Assinante UOL tem 30% de desconto na compra de ingressos

Horário de funcionamento bilheteria Audio: segunda a sábado (exceto feriados) das 10h às 17h | Fechada das 13h às 14h.