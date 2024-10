Quer show no fim de semana? Tem mais Bruninho, além de emos e cantoras pop

A turnê brasileira de Bruno Mars continua e tem mais dois shows neste fim de semana. Há também emos e cantoras pop nos palcos, em atrações espalhadas por seis capitais.

Turnês em andamento devem movimentar os próximos dias. Bruninho canta em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha, no sábado (26) e domingo (27) —ainda há ingressos. Já Caetano Veloso e Maria Bethânia sobem ao palco do Classic Hall, no Recife. Nesse caso, não há mais ingressos.

No quesito divas pop, temos opção nacional e internacional. Musa do pop romântico dos anos 1970 e 1980, Dionne Warwick faz shows em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, nesta ordem, de sexta a domingo. Já Paula Toller se apresenta nesta sexta (25), no Espaço Unimed, capital paulista.

Zélia Duncan celebra seus 60 anos no palco do Circo Voador, no Rio de Janeiro, no sábado. Ela terá convidados como Simone, Isabela Taviani, Moska e Lucina.

Já o Jota Quest vai a Curitiba e toca na Live. É também para a capital paranaense que segue o Napalm Death. A banda de thrash metal se apresenta no CWB Hall e no dia seguinte vem a São Paulo para show no Vip Station.

Para quem prefere punk, tem o Upfront Festival, no domingo, em São Paulo, no Carioca Club. Bad Manners, banda cultuada do gênero, é o headliner.

Outro festival na capital paulista é Sons da Rua, com Matuê como headliner. O evento toma o Memorial da América Latina no sábado, mas está com ingressos esgotados.

O sábado também ganha sonoridade emo com o último show do Restart em São Paulo. A banda toca na mesma noite em que a Fresno, outra banda ícone do estilo, se apresenta em Jundiaí, no interior do estado.

Veja todos os shows e festivais:

Sexta

Dionne Warwick - BeFly Minascentro (Belo Horizonte)

Jamie xx - Ópera de Arame (Curitiba)

Napalm Death - CWB Hall (Curitiba)

Petra e Bride - Mister Rock (Belo Horizonte)

Paula Toller - Espaço Unimed (São Paulo)

Filipe Catto - Casa Natura Musical (São Paulo)

Aline Calixto canta Clara Nunes - grátis para quem entrar até às 22h - Casa de Francisca (São Paulo)

Sexta e sábado

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Classic Hall (Recife) ESGOTADO

Black Alien - Sesc Pompeia (São Paulo) ESGOTADO

Maria Gadú - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP) ESGOTADO

Sábado

Jamie xx - Praça das Artes (São Paulo)

Dionne Warwick - Vibra (São Paulo)

Napalm Death - Vip Station (São Paulo)

Petra e Bride - Carioca Club (São Paulo)

Festival Sons da Rua (Matuê, Ajuliacosta, MC Luanna e Hariel) - Memorial da América Latina (São Paulo) ESGOTADO

Restart - Espaço Unimed (São Paulo)

Tuyo - Casa Natura Musical (São Paulo)

Samuca e a Selva - Blue Note SP (São Paulo)

Julia Levy - Boca Cultural (São Paulo)

Fresno e Dead Fish - Clube Uirapuru (Jundiaí - SP)

Fagner - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

Jota Quest - Live (Curitiba)

Zélia Duncan - show celebra os 60 anos da artista, com convidados Simone, Isabela Taviani, Moska, Lucina e outros - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Sábado e domingo

Bruno Mars - Arena BRB Mané Garrincha (Brasília)

Domingo