Anime: 'Diários de uma Apotecária' confirma data de segunda temporada

"Diários de uma Apotecária" teve novidades nesta semana. Foi confirmado que a nova temporada estreará em 10 de janeiro e terá duração de 6 meses, ou seja, 2 cour (termo usado para cada temporada com 12/13 episódios).

A série foi uma das surpresas dos últimos anos, e conta a história da garota chinesa Maomao que é chamada para trabalhar como farmacêutica no palácio.

Com uma história fofa, personagens carismáticos e animação linda, o anime foi um fenômeno e teve até uma dublagem lançada pela Crunchyroll.

Cena de "Dan Da Dan" Imagem: Reprodução/Science Saru

O anime "Dan Da Dan" está sendo censurado em sua exibição na China. Por lá, eles deram uma amenizada na sexualização da série, e a Momo por exemplo aparece com muita roupa na cena do papo com os alienígenas. Por sorte, aqui no Brasil, o anime está sendo exibido sem censura pela Netflix e Crunchyroll.

O filme "Look Back", baseado no mangá do autor de "Chainsaw Man", chegará no Prime Video dia 7 de novembro. Já marque na agenda para não perder.

Já o filme de "Solo Leveling" será lançado no Brasil em 5 de dezembro. O longa na verdade é uma recapitulação da primeira temporada, e mostrará em os dois episódios iniciais da segunda temporada.

A cantora Ado fará um show no Brasil em 2025! De acordo com uma publicação feita no site americano da Crunchyroll, a apresentação brasileira ocorrerá em São Paulo no dia 13 de agosto de 2025, no Espaço Unimed.

A cantora está promovendo sua turnê mundial chamada Hibana e conta com a Crunchyroll ajudando nos shows. A venda de ingressos deve começar no dia 18 de novembro de 2024.

Ado é conhecida por cantar todas as músicas de "One Piece Red" (como no clipe acima) e pela abertura da segunda temporada de "Spy X Family". É uma das maiores cantoras atuais do Japão.

Começou o Splash Awards, premiação de Splash UOL para várias categorias de entretenimento. A novidade é que este ano algumas categorias contemplam o K-pop e o Anime. Quer saber mais? Confira aqui.

Animes

Qual a melhor dublagem de anime no ano? Resultado parcial Total de 2310 votos "Dungeon Meshi" imagem: Reprodução/Netflix "Kaiju No. 8" imagem: Reprodução/Production I.G "A Sign of Affection" imagem: Reprodução/Ajia-do Animation Works Votar Votar de novo Total de 2310 votos

Qual foi o melhor anúncio do ano nos animes? Resultado parcial Total de 1945 votos "Dan Da Dan" imagem: Reprodução/Netflix "Uzumaki" imagem: Reprodução/MAX Trilogia de filmes de "Demon Slayer" imagem: Reprodução/Sony Pictures Votar Votar de novo Total de 1945 votos

Qual o melhor anime que retornou no ano? Resultado parcial Total de 1711 votos "My Hero Academia" imagem: Reprodução/Crunchyroll "Re:Zero" imagem: Reprodução/White Fox "Tower of God" imagem: Reprodução/The Answer Studio Votar Votar de novo Total de 1711 votos

Qual anime teve o melhor final no ano? Resultado parcial Total de 532 votos "The Elusive Samurai" imagem: Reprodução/Prime Video "Solo Leveling" imagem: Reprodução/Prime Video "Uzumaki" imagem: Reprodução/MAX Votar Votar de novo Total de 532 votos