Deborah Secco remove procedimento para iniciar transplante de sobrancelhas

Deborah Secco, 44, está em processo de remoção de micropigmentação, uma técnica de pigmentação da pele na região das sobrancelhas.

O que aconteceu

A atriz realizou o procedimento há 20 anos. A remoção é a primeira etapa realizada para o transplante de sobrancelhas, que será feita ainda no final deste ano.

Deborah se mostrou ansiosa com a mudança. "Eu sempre tive algumas falhas na sobrancelha que me incomodavam e estou animada para voltar a ter sobrancelhas mais preenchidas e definidas! A remoção da micropigmentação é apenas o primeiro passo para um novo capítulo na minha vida".

Ela disse que quer recuperar o olhar natural. "Até então, nunca tinha encontrado a solução perfeita até que a Mais Cabello se uniu à Lu Make Up, para trazer algo exclusivo e me ajudar a recuperar o olhar mais natural, que eu tinha antigamente, já quero que chegue logo o dia do meu transplante".

Secco ainda refletiu sobre a importância da autoestima. "É essencial lembrar que somos lindas do jeito que somos. Aceitar nossas fases e nossas mudanças é um ato de amor-próprio".